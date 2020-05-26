Ankara, Covid-19’a karşı 43 kenti bir araya getiren Dünya Başkentleri Platformu'nu kurdu

43 başkent bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş öncülüğünde 43 başkent, “sorun küresel, çözüm yerel” ilkesi etrafında harekete geçerek “COVID-19’a Karşı Dünya Başkentleri” adlı bir platformun parçası oldu.



Platformda yer alan başkentler şu şekilde: Atina, Bağdat, Bangkok, Banjul, Bişkek, Brüksel, Budapeşte, Buenos Aires, Bükreş, Dnipro, Doha, Guanco, İslamabad, Kanberra, Karkiv, Kiev, Lefkoşa Türk Belediyesi, Londra, Lübliyana, Maputo, Moskova, Nur-Sultan, Paris, Pekin, Priştine, Riga, Saraybosna, Sejong, Seul, Shenzhen, Singapur, Tahran, Taipei, Talin, Tiflis, Tiran, Tokyo, Tunus, Ulan Batur, Vaşington, Viyana, Zagreb.

102 dilde günlük makale ve haber paylaşımı

Salı günü kuruluşu açıklanan platformda koronavirüsle mücadelede alınan tedbir ve tecrübeler paylaşılacak ve günlük makale ve haberler otomatik çeviri ile 102 dilde yayımlanarak “www.capitalsinitiative.org” internet sitesi üzerinden kullanıma açıldı.

Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü’nden alınan COVID-19 salgınına ait günlük veriler ve bilgiler de aynı site üzerinden paylaşılmaya başladı.

Ankara merkezli olan platform, COVID-19 salgınına karşı yardım önerisinde bulunan ve talep eden şehirler için bir dayanışma aracı oluşturmayı hedefliyor.

Platformda, 30 kişilik bir ekip başkentler ve büyükelçiliklerle irtibat halinde olacak ve website üzerinden günlük ortalama 5 bilimsel makalenin paylaşılacak.

Platformun bir diğer kolaylaştırıcı özelliği ise, dünya haritası üzerinden ülke ülke vaka ve ölüm sayılarına ulaşılması olacak.