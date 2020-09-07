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Ankara Eczacı Odası Başkanı Covid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı
Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, Twitter'dan yaptığı açıklamada eşi ile birlikte yaptırdıkları koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Ankara Eczacı Odası Başkanı Covid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı
07 Eylül 2020 14:30 -
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Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı gösterdikleri semptomlardan dolayı eşiyle birlikte yaptırdıkları testlerin sonucunun pozitif olduğunu duyurdu.

Ercanlı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Hafta sonu sevgili eşimde gelişen semptom nedeniyle yaptırdığımız covid-19 test sonuçlarımızın pozitif çıktığını öğrendik. Genel sağlık durumumuz gayet iyi. İyileşene kadar ailemle birlikte karantinada kalıp çalışmalara evden devam edeceğim. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle”

Anahtar Kelimeler:

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