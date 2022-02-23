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Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöroloji uzmanına korkunç saldırı!
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre hastasının ilacını yazmak için raporunu isteyen doktor canice darp edildi.
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöroloji uzmanına korkunç saldırı!
23 Şubat 2022 08:38 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - İddiaya göre, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Ebru Ergin hastasının ilacını yazmak için raporunu istedi.

Bunun üzerine hasta, Dr. Ergin'in kafasını birçok kez masaya ve duvara vuruldu, boğazına ve yüzüne oturularak darp edildi. Yaralanan nöroloji uzmanı hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan serbest bırakıldı.

 

Ankara'da hastasının saldırısına uğrayan nöroloji uzmanı: Üzerime oturup boğmaya çalıştı, ölüyordum

Türk Nöroloji Derneği, Dr. Ebru Ergin'e yapılan saldırıyı kınayarak "şiddete hayır diyoruz" mesajı verdi. Dernekten yapılan açıklamada konunun takipçisi olunacağı şu sözlerle ifade edildi:

"Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Nöroloji Uzmanı olarak görev yapan meslektaşımız Dr. Ebru Ergin, "Hastasına ilaç yazmak için rapor talep ettiği için" hastası tarafından kafası bir çok kez masaya ve duvara vurularak, boğazına, yüzüne oturularak defalarca darp edilmiştir. 

Yaralanan ve aynı hastanenin nöroşirurji servisinde yatışı yapılan meslektaşımıza acil şifalar diliyoruz. 

Tüm Nöroloji camiası adına sağlıkta şiddete hayır diyor, mesleğimizi sürdürürken giderek artan ve bizi tehdit eden şiddete karşı önleyici, caydırıcı ve kapsamlı önlemlerin alınması talebimizi bir kez daha yüksek sesle yineliyoruz. Ve konunun takipçisi olacağımızı basına ve kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Korkunç olayın ardından Twitter üzerinden açılan #drebruerginyalnızdegil ve #hekimlerbirlikoldu etiketleri gündem oldu, hekim sendikalarından, tabip odasından ve hekimlerden destek mesajları yağdı.

Dr. Ergin'e ulaşan Tabip-Sen, hayati tehlikesinin bulunmadığını ancak saldırganın serbest bırakıldığını açıkladı:

Hocamıza ulaştık. Ayrıntıları vahşet içeriyor ve hakikaten iç yaralayıcı.. Hocamızın hayati tehlikesi (şimdilik) yok. Cinayete teşebbüsten yargılanması gereken cani her zaman ki gibi ! serbest. Bir caninin tutuklanması için illaha doktorun ölmesi mi gerekiyor ?

Hekim-Sen sosyal medyadan yaptığı paylaşımla olayın destekçisi olunacağını şu sözlerle belirtti:

 "Bugün Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Dr Ebru Ergin'in yaşadığı şiddet olayını kınıyoruz. Sağlıkta şiddet mağduru tüm meslektaşlarımızın destekçisi ve davalarının takipçisi olacağız. Asla yalnız değilsiniz! ifadelerini kullanırken, 

Hekim Birliği ise şu sözlere yer verdi:

 "Hekim Birliği olarak Meslektaşımıza ulaşılarak kendisine hukuki ve idari destek sunduk. Hayata kasteden bu vahşi saldırıyı kınıyoruz. Tedavi, idari ve adli süreçlerin takipçisiyiz."

Yaşanan olayı sosyal medya hesabından paylaşan Ankara Tabip Odası," Artık Yeter! Sağlıkta Şiddet Sona Ersin" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaptığı açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir." dedi.

Anahtar Kelimeler:

ankara egitim ve arastirma hastanesi doktor saldiri dr ebru ergin

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People
20
1) Tuğba Dr (Dr)
23.02.2022 14:29:50
Adaleti suçlu lehinde yönlendirenlere ve suçları cezasız bırakanlara ve suçluları salanlara, sadece doktor ya da sağlık çalışanına şiddet Söz konusu olduğu için vurdumduymaz tavır alan hukuk çalışanlarına, bu hukuk çalışanlarının yapmış olduğu malpraktis uygulamalarına göz yuman idarecilere hakkımı zerre kadar helal etmiyorum. Umarım bir gün en sevdikleri kişi aynı şiddete maruz kalır da adalet de yerini bulmaz.
People
18
2) hakan (dr)
23.02.2022 13:54:03
bize saldırı teşvik ediliyor, neden hala hiç kimse hastaneye karşı dava açmaz ?
iş güvenliği sağlanmayan nöroloji uzmanı saldırıya uğradı!
Türkiyede kim korunmaz ise mutlaka saldırıya uğrar ve en saldırıya açık mesler erbabı DOTORLAR
E artık birimiz neden hastane bizi tehlikeye attı diye dava açmayız?
People
12
3) Hakan (Kardiyoloji )
23.02.2022 13:50:01
Bu nasil bir anlayış, bu ülkede doktorluk yapmak inanılmaz riskli ve bu baskı altında hakkıyla hekimlik nasıl yapilacak. Bu tip insanlar ; SGK kapsamından hemen çıkarılmalı ve kanunen bunun bedelini en ağır şekilde ödemeli. Sanırım kısa vadede başka çagresi yok bu şiddetin
People
45
4) Mustafa Kerpic (Hekim)
23.02.2022 13:31:00
Kesilmeyi bekleyen kurbanlık koyunlar gibiyiz, her yerde kasap, ellerinde bıçak. Nedir bu düşmanlık?
Çalışma şartları ve maaşlara iyileştirme sözü veriliyor ama hiçbiri yerine getirilmiyor. Sıranın bize gelmesini bekliyoruz, yazıklar olsun!
People
17
5) Dr (Uzm)
23.02.2022 12:53:09
Acil olarak grev karari alınmalı ve tüm hekim örgütleri katılmalı.
People
16
6) Dr (Dr)
23.02.2022 12:43:14
Şiddete hayır diyorlarmış.Dur ben sizin yerinize diyeyim.”hayır” ne oldu? Oldu mu.
Hiç hukukçunuz yok anladık ta,hiç baskı gücünüz de mi yok.Şu an eminim kapıya uyduruk güvenlik dikmişlerdir.Başhekiminizde el pençe divan bilgi vermiştir amirlerine.şiddete hayırmış.Uyduruk sloganların hekimleti getirdiği nokta bu.
People
9
7) Sümbül Ağa (op.dr. )
23.02.2022 12:39:51
Korkunç saldırı! Savaş muhabiri sanki anons geçiyor.

Sanki Rusya Ukrayna sınırından haber geçiyor.

Hastaneler hayvanat bahçesi gibi .

Her an saldırı ...

Nat geo wild kanalı gibi.

Şaka değil.

Son doktor öldürülünceye kadar kimlerin mesaisi devam edecek acaba
Çok merak ediyorum.......
People
16
8) Dr (Hy)
23.02.2022 12:23:40
Devletten şiddet ve ucuz ücret nedeni ile hekimlerin özele ucuz iş gücü olarak gecişi bu şekilde kolaylaştırılıp hızlandırılmış oluyor kime yaradığına bakarım
People
49
9) Gündem Mengü (Hekim)
23.02.2022 11:32:37
Çok geçmiş olsun, acil şifalar diliyorum. Anmmaa bunu bir Savcı veya Hakime yapsa böyle serbest kalır mıydı? Yarın, sonraki gün bir başka Hekime gene yapılacak, nerede bu Devlet?
People
54
10) Dr (dr)
23.02.2022 11:28:59
Bakan Koca'dan sağlıkta şiddet açıklaması: 'Artan duyarlılıktan mutluyuz'
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