Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöroloji uzmanına korkunç saldırı!

MEDİMAGAZİN - İddiaya göre, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Ebru Ergin hastasının ilacını yazmak için raporunu istedi.

Bunun üzerine hasta, Dr. Ergin'in kafasını birçok kez masaya ve duvara vuruldu, boğazına ve yüzüne oturularak darp edildi. Yaralanan nöroloji uzmanı hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan serbest bırakıldı.

Türk Nöroloji Derneği, Dr. Ebru Ergin'e yapılan saldırıyı kınayarak "şiddete hayır diyoruz" mesajı verdi. Dernekten yapılan açıklamada konunun takipçisi olunacağı şu sözlerle ifade edildi:

"Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Nöroloji Uzmanı olarak görev yapan meslektaşımız Dr. Ebru Ergin, "Hastasına ilaç yazmak için rapor talep ettiği için" hastası tarafından kafası bir çok kez masaya ve duvara vurularak, boğazına, yüzüne oturularak defalarca darp edilmiştir.

Yaralanan ve aynı hastanenin nöroşirurji servisinde yatışı yapılan meslektaşımıza acil şifalar diliyoruz.

Tüm Nöroloji camiası adına sağlıkta şiddete hayır diyor, mesleğimizi sürdürürken giderek artan ve bizi tehdit eden şiddete karşı önleyici, caydırıcı ve kapsamlı önlemlerin alınması talebimizi bir kez daha yüksek sesle yineliyoruz. Ve konunun takipçisi olacağımızı basına ve kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Korkunç olayın ardından Twitter üzerinden açılan #drebruerginyalnızdegil ve #hekimlerbirlikoldu etiketleri gündem oldu, hekim sendikalarından, tabip odasından ve hekimlerden destek mesajları yağdı.

Dr. Ergin'e ulaşan Tabip-Sen, hayati tehlikesinin bulunmadığını ancak saldırganın serbest bırakıldığını açıkladı:

Hocamıza ulaştık. Ayrıntıları vahşet içeriyor ve hakikaten iç yaralayıcı.. Hocamızın hayati tehlikesi (şimdilik) yok. Cinayete teşebbüsten yargılanması gereken cani her zaman ki gibi ! serbest. Bir caninin tutuklanması için illaha doktorun ölmesi mi gerekiyor ?

Hekim-Sen sosyal medyadan yaptığı paylaşımla olayın destekçisi olunacağını şu sözlerle belirtti:

"Bugün Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Dr Ebru Ergin'in yaşadığı şiddet olayını kınıyoruz. Sağlıkta şiddet mağduru tüm meslektaşlarımızın destekçisi ve davalarının takipçisi olacağız. Asla yalnız değilsiniz! ifadelerini kullanırken,

Hekim Birliği ise şu sözlere yer verdi:

"Hekim Birliği olarak Meslektaşımıza ulaşılarak kendisine hukuki ve idari destek sunduk. Hayata kasteden bu vahşi saldırıyı kınıyoruz. Tedavi, idari ve adli süreçlerin takipçisiyiz."

Yaşanan olayı sosyal medya hesabından paylaşan Ankara Tabip Odası," Artık Yeter! Sağlıkta Şiddet Sona Ersin" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaptığı açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir." dedi.