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Ankara Garı'na asılan mavi kravatla prostat kanserine dikkat çekildi
Erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü olan prostat kanserine dikkati çekmek amacıyla, hastalığın sembol rengi olan maviden üretilen dev kravat, Ankara Garı binasına asıldı.
Ankara Garı'na asılan mavi kravatla prostat kanserine dikkat çekildi
17 Ekim 2019 - AA
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Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından, Astellas İlaç Türkiye'nin katkılarıyla "Tak Bir Mavi Kravat, Prostat Kanserine Dikkat" sloganıyla gündeme taşıdığı farkındalık çalışması kapsamında, Ankara Garı'nda etkinlik düzenlendi.

İlk adımı İstanbul Galata Kulesi'nde gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağı için başkentin erken cumhuriyet döneminde inşa edilen en görkemli yapıtlardan biri olan Ankara Garı seçildi. Erkeklerin "korkulu rüyası" olarak bilinen prostat kanseri için hastalığın sembol rengi olan maviden üretilen dev kravat, gar binasına asıldı.

Etkinlik, 20 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek.

Mavi kravat, İzmir ve Gaziantep gibi Türkiye'nin büyük illerinin önemli yapılarına asılarak yazılı, görsel ve sosyal medya iletişim kanallarıyla prostat kanserine dikkat çekilecek.

Sosyal medyadan da desteklenecek etkinlik boyunca Ankara Garı'nı ziyaret edenler, fotoğraflarını "#takbimavikravat" ve "#prostatkanserinedikkat" etiketleriyle paylaşabilecekler. Ankara Garı'nın mavi kravatlı fotoğraflarını etiketlerle sosyal medya hesaplarından paylaşacak ilk 100 kişiye, etkinliğin sembolü olan mavi kravatlardan hediye edilecek.

"Erkeklerde en yaygın ikinci kanser türü"

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erman'ın, sözcü hekim olarak yer alacağı etkinlikte, prostat kanserinin tanısı ve tedavisi hakkında bilgi verildi.

Prof. Dr. Erman, burada yaptığı açıklamada, prostat kanserinin ilerleyen yaşla birlikte görülme sıklığının arttığını belirterek, özellikle ailesinde prostat kanseri olanlarda erken taramanın önem taşıdığını ifade etti.

Prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü olduğuna dikkati çeken Erman, şu bilgileri verdi:

"Aile öykünüzü biliyorsanız ve yaşınız da ilerliyorsa sağlık kontrollerinden geçmeyi, doktor muayenesi olmayı ve idrar ile ilgili yakınmalar varsa mutlaka doktora başvurmanızı öneriyoruz. Günümüzde ileri evre prostat kanseri, yeni tedavi seçenekleri sayesinde kemoterapi olmaksızın tedavi edilebiliyor. Son 10 yılda önemli yol katedildi. Tedavide en önemlisi cerrahidir. Radyoterapi de hastanın iyileştirilmesinde çok önemli bir yöntem. Yeni ilaçlarla da hastalarda daha uzun ve kalitesi yüksek bir yaşam elde edilebiliyor."

Erman, erken evrede tanı konulduğu takdirde cerrahide başarı şansının yüzde 90'ların üzerinde olduğunu, prostat kanserinin, tedavi başarısı en yüksek kanser türü olduğunu sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:

prostat kanseri turk tibbi onkoloji dernegi

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