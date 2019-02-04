Ankara İl Sağlık denetimleri sonucu gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Kızılay Selanik Caddesi'nde dövme yapan ve malzemelerini satan bir iş yerinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde gümrük işlemine tabi tutulmadan ülkeye yasa dışı yollarla girişi sağlanan, aralarında dövme mürekkepleri, dövme transfer jelleri, dövme kremleri, dövme temizleme sıvılarının da bulunduğu faturasız ve belgesiz 720 adet gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan işyeri sahibi Ç.Ç. hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.