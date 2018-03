Ankara Numune madalyaları topladı

Hareketin ve egzersizin sağlıklı yaşam için önemine dikkat çekmek amacıyla 26 ülkeden katılımcıyla gerçekleyen maratonda, Numune galip geldi. Koşuya Sağlık Bakanlığı tarafından akredite ettirilen tek kamu hastanesi olarak katılan hastane, 10 kilometrelik skorla birinci oldu.

"YAŞAMA YOL VER" DEDİLER

Onlarca çalışanıyla "Sağlıklı Gelecek İçin Koş" sloganıyla katılan Ankara Numune, Türkiye'nin en büyük maratonunda ülkemizi gururlandırdı. Antalya Kültür Merkezi önünden başlayan yarışların startını Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya verdi. Maratona, 26 ülkeden 8 bin 280 kişi katıldı. "Yaşama yol ver", "Sağlığınız için daha az tuz tüketin", "Antibiyotikte değil, sağlığınızda ısrarcı olun", "Her bağış yeni bir hayattır", "Her gün on bin adım", "Anne sütünün her damlasında sevgi var", "Düzenli egzersiz sağlığınızı korur" alt sloganlarının yer aldığı el pankartlarıyla maratona katılan 40 hastane çalışanı izleyicilerin büyük ilgisiyle karşılaştı.

ÖDÜLÜ BAŞ HEKİM YENİ ALDI

Toplumu bilinçlendirmek ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla maratona katılan hastane çalışanları, 10 km parkurunda vatandaşlarla ve diğer katılımcı kurumlarla birlikte yarıştı. Tüm çalışanlar maratonu başarıyla tamamlayarak madalya almaya hak kazandı. Ödülü hastane adına Ankara Numune Hastanesi Başhekimi Ercan Yeni aldı.