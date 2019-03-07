Ankara Sağlık Müdürü görevden alındı

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ankara Sağlık Müdürü Prof.Dr. Özkan Ünal görevden alındı. Yerine Ankara Keçiören Eğitim ve Raştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr.Mehmet Gülüm atandı.

Prof.Dr.Mehmet Gülüm kimdir?

1969 Urfa doğumlu olup İlk ve Orta öğrenimini Urfa’da tamamlamıştır. 1994 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2004 yılında Harran Üniversitesinde Üroloji Uzmanlık Eğitimini tamamladı. Çocuk Ürolojisi ve Androloji alanları ile ilgilendi. 2013 yılında “Doçent” ve 2018 yılı Kasım ayında da "Profesör" unvanını aldı. Mehmet Akif Eğitim Araştırma Hastanesinde 2014-2015 yıllarında Hastane Yöneticiliği ve Başhekimlik görevlerini üstlendi. 22. Dönem Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı seçildi. 2015-2018 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Üroloji Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 28 Şubat 2018 itibariyle SBÜ. Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesine Başhekim olarak atandı.

Türk Üroloji Derneği, Türk Androloji Derneği ve Endoüroloji Derneğine üyelikleri vardır. Hali hazırda 5 Uluslararası/Ulusal kitapta bölüm yazarlığı, 30’u uluslararası, 37’si Ulusal dergilerde yayımlanmış makalesi ile 15’i uluslararası ve 50’si Ulusal Kongre ve Sempozyumlarda sunulmuş bildirisi vardır. “Hidroselde testis dokusunun difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans değerleri” isimli çalışması ile 2011 yılında Alpay Kelami Birincilik Ödülünü almıştır. Bilimsel Tıp dergilerinde Hakemlik ve Yönetici Editörlük görevleri devam etmektedir.

Evli ve 5 çocuk babasıdır.