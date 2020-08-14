Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi: Vakaların artmasıyla insanlarda evham başladı

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Aziz Ahmet Surel, Türkiye'nin pandemi sürecinin başlangıcından beri dünyadaki en şeffaf ülkelerden biri olduğunu bildirdi.

Surel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük vatandaşları bilgilendirdiğini belirterek, "Bizzat Sayın Bakanımız, her gün ne kadar hastamızın olduğunu, bunun ne kadarının yoğun bakımda yattığını tek tek açıklıyor. Hatta iyileşme veya kötüleşme noktasında öne çıkan şehirlerimize dair tek tek bilgi veriyor. Son dönemde bu rakamlardan gördüğümüz üzere de Türkiye'de tekrardan pandemi bütün dünyada olduğu gibi alevlenme yaşıyor. Bu noktada pandeminin ilk döneminde, Ankara'da pandemiye dönük sağlık hizmetlerinin de diğer hizmetlerde olduğu gibi en öndeki karşılayıcısı yine Ankara Şehir Hastanesi olmuştu" dedi.

"Ankara'nın yoğun bakım noktasındaki ana karşılayıcısıyız"

Surel, hastanenin yoğun bakımlarının pandemi olsa da olmasa da kentin yoğun bakım üssü olduğunu belirterek, "Bizim yoğun bakımlar yüzde 95 ila 100 arasında bir dolulukla sürekli dolu durumdadır, Pandemi olsa da olmasa da. Yani bizim yoğun bakımlarımızda ekstra bir doluluk yok. Çünkü Ankara'nın yoğun bakım noktasındaki ana karşılayıcısı biziz. Ankara'da kamu, özel sektör ve üniversite hastanelerinde yatan 10 yoğun bakım hastasından 5'i mutlaka Ankara Şehir Hastanesi'nde yatıyor. Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakımları, Ankara'daki kamunun yoğun bakım yatak kapasitesinin ciddi bir kapasitesini oluşturduğu için de sürekli yüksek yoğunlukta, yüksek dolulukta seyreder. Bu normal bir durum. Pandemi ile çok ilişkili bir durum değil" diye konuştu.

"Şuan bir olağanüstülük yok"

Ankara'da olağanüstü bir durumun olmadığına dikkat çeken Surel, şunları kaydetti: