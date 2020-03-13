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Ankara Şehir Hastanesinde ameliyatların koronavirüsten dolayı iptal edildiği iddiasına yalanlama
Hastane Koordinatör Başhekimliği: - "Hastanemiz, vatandaşlarımıza kaliteli sağlık hizmetini titizlik ve özveri ile sunmaya devam etmekte olup, bahse konu olan haberde yer alan iddialar tamamen gerçek dışıdır"
Ankara Şehir Hastanesinde ameliyatların koronavirüsten dolayı iptal edildiği iddiasına yalanlama
13 Mart 2020 23:49 -
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ANKARA (AA) - Ankara Şehir Hastanesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ameliyatların iptal edildiği iddialarının doğru olmadığı bildirildi.

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimliğinden yapılan açıklamada, bugün medyada yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, ameliyatların iptal edildiği iddialarının yer aldığı belirtildi. 

Açıklamada, "Ankara Şehir Hastanemizde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında herhangi bir ameliyat iptali söz konusu değildir. Hastanemiz, vatandaşlarımıza kaliteli sağlık hizmetini titizlik ve özveri ile sunmaya devam etmekte olup, bahse konu olan haberde yer alan iddialar tamamen gerçek dışıdır." ifadelerine yer verildi. 

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ankara sehirhastanesi kovid-19

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