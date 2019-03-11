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Ankara Şehir Hastanesi'nde ilk organ nakli yapıldı
Hasta kabulüne başlayan ve resmen 14 Mart Tıp Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise tek seferde inşa edilen üçüncü büyük hastanesi olan Ankara Şehir Hastanesi'nde, ilk organ nakli gerçekleştirildi.
Ankara Şehir Hastanesi'nde ilk organ nakli yapıldı
11 Mart 2019 - AA
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Ağabeyinin donör olduğu karaciğer kanseri hastası 42 yaşındaki Eşref Demirtaş, Ankara Şehir Hastanesi'nde ilk karaciğer nakli yapılan hasta oldu.

Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dört ay önce soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye başvurduktan sonra yapılan tetkiklerde karaciğer nakli olması gerektiğini öğrendiğini aktararak, "Hastalığımı tesadüfen öğrendim. Bir anda acilen karaciğer nakli olmam gerektiği, az zamanımın olduğu, ciğerimin bittiği söylendi. Bunun üzerine hemen nakil için arayışa başladık." dedi.  

6 kardeş olduklarını ve kardeşlerinin hepsinin kendisine karaciğerini vermek için gönüllü olduğunu anlatan Demirtaş, "En büyük ağabeyimin dokuları uyumlu oldu. Hocalarım ve ağabeyimin sayesinde hayat buldum. Diğer kardeşlerim de gönüllü oldu. Ağabeyimin olsa ben de hiç düşünmeden verirdim. Hastanede ilk nakil olmak da benim için bir şans oldu." ifadelerini kullandı. 

Kardeşinin yanından bir an olsun ayrılmayan ağabey Halil Demirtaş ise duygularını, "Hastalığını öğrenir öğrenmez nakil için hemen geldik. Biz de gereken neyse yapalım dedik. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Kardeşlik, sen, ben, o fark etmiyor. Önemli olan birimizin yapması." sözleriyle anlattı.

"Ankara Şehir Hastanesi organ naklinde öncü olacak" 

Onkoloji Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni, organ nakillerinin canlı ya da kadavradan yapıldığını ifade ederek, "Ankara Şehir Hastanesi birçok hizmette olduğu gibi organ naklinde de öncü olacak. Bu alandaki dağınıklığı giderecek. Kalp, akciğer, karaciğer ve böbrek nakilleri yapılacak. Ekiplerin de birbirine katkısıyla, çok daha güzel bir hizmet verilecek." bilgilerini paylaştı. 

Ankara Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren Onkoloji binasının 610 yatak ve 25 ameliyathane kapasitesine sahip olduğunu belirten Yeni, medikal onkoloji, hematolojinin yan dalları, genel cerrahi alanlarında da hizmet verileceğini aktardı. 

"Türkiye'de 4 organ naklinin yapıldığı tek merkez" 

 Organ Nakli Müdürü Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı ise, "Türkiye'de şu anda kalp, akciğer, karaciğer ve böbrek naklinin aktif olarak yapıldığı tek merkez Ankara Şehir Hastanesi'dir. 15 gün önce taşındık. Nakil ruhsatlarımız tamamlandıktan sonra ilk karaciğer naklini de gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu. 

Organ nakillerinin sadece bir birimin yaptığı işlem olmadığını belirten Bostancı, özellikle bir karaciğer naklinde 18 alandan destek aldıklarını söyledi. Ankara Şehir Hastanesi'nin 4 bin yatağa ve 700 yoğun bakım ünitesine sahip olduğunu hatırlatan Bostancı, "Bizim için önemli olan iki helikopter pistimiz var. Bir yerden organ alındığı zaman direkt hastaneye helikopter inme imkanına sahip. Otelcilik hizmetleri ise Avrupa ve Amerika'daki örneklerinden çok daha iyi seviyededir." dedi. 

Ankara Şehir Hastanesi'nde iki böbrek naklinin de yapıldığını dile getiren Bostancı, yabancı hastalarla ilgili de sırada bekleyen Uygur Türkleri'nden, Afganistan'dan, Suriye'den ve Kırgızistan'dan grupların bulunduğunu belirtti. 

Prof. Dr. Bostancı, nakil ekibinin çok deneyimli olduğunu vurgulayarak, bu alanda önemli işlemlere imza atılacağını kaydetti. 
 

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