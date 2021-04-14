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Ankara Şehir Hastanesi'nde Klinik Araştırmalar Merkezi kuruldu
Yerli aşı çalışmalarını hızlandıracak önemli bir adım atıldı. Ankara Şehir Hastanesi'nde Klinik Araştırmalar Merkezi kuruldu. 20 yataklı merkezde yerli aşı ve ilaçların faz çalışmaları yürütülecek.
Ankara Şehir Hastanesi'nde Klinik Araştırmalar Merkezi kuruldu
14 Nisan 2021 17:09 -
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Koronavirüsle mücadele kapsamında birden fazla yerli aşı ve ilaç çalışması tek merkezden yürütülecek. Ankara Şehir Hastanesi bünyesinde Klinik Araştırmalar Merkezi kuruldu.

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Operatör Doktor Aziz Ahmet Surel, “Aşı çalışmalarını yürüten bütün kurumlara bizim kapımız açık. Ankara Şehir Hastanesi’nin klinik araştırmalar Merkezi’nde hizmet vererek milletimizin ihtiyaç duyduğu heyecanla beklediği yerli aşıyı bir an önce kavuşmasını amaçlıyoruz” dedi.

İlaç çalışmaları da yürütülecek

Hayvan deneyleri ve klinik süreci tamamlanan çalışmalar merkeze gönderilecek.
Aşı ve ilaçların birinci ve ikinci faz çalışmaları yapılacak.

Surel "Burada ilaç çalışmaları kimyasal çalışmaları yapılmış daha sonra hayvan deneyleri ile biyolojik çalışmaları yapılmış daha sonra stabil molekülleri ile insan üzerinde etkinliğinin değerlendirilmesi açısından güvenli hale gelmiş bütün ilaç çalışmaları yapılabilecek durumda” açıklamasını yaptı.

Gönüllüler üzerinde denenecek

Faz-1 ve Faz-2 aşamasındaki aşı ve ilaçlar, gönüllülük kriterlerine uygun kişiler üzerinde denenecek.

Bugüne kadar binden fazla gönüllü adayı başvuru yaptı. Klinik Araştırmalar Merkezi'nde öncelikle 3 çalışma için planlama yapılıyor.

TRT Haber:

Haber: Çağla Gül Tuncer

Anahtar Kelimeler:

nkarasehir hastanesi klinik arastirmalar merkezi

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