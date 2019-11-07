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Ankara Şehir Hastanesinde sağlık bilimi ve biyoteknolojisi iş birliği masaya yatırıldı
Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe Türk Tıp Dünyası Bilim Köprüleri Projesinin, sağlık bilimi ve biyoteknolojisi alanında çalışan bilim insanları arasındaki iş birliğini sağlayacak önemli faaliyetlerden biri olduğunu bildirdi
Ankara Şehir Hastanesinde sağlık bilimi ve biyoteknolojisi iş birliği masaya yatırıldı
07 Kasım 2019 - AA
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Meşe, Ankara Şehir Hastanesi'nde düzenlenen ve Türk bilim insanlarının tecrübe paylaşımını hedefleyen "Ankara Şehir Hastanesi Türk Tıp Dünyası Bilim Köprüleri Projesi"nin açılış toplantısında konuştu. Meşe, Türk sağlık diasporası ile yurt içindeki bilim insanlarını ve kurumları buluşturarak bir ağ oluşturmanın öncelikli politika alanlarından biri olduğunu söyledi.

Her yıl Cumhurbaşkanlığının himayesinde "Türk Tıp Dünyası Kurultayı" düzenleyerek Türk tıp dünyasında bilim köprüleri inşa etmeye başladıklarını belirten Meşe, bu kurultayların dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren Türk bilim insanlarının bir araya gelmesine vesile olduğunu ifade etti.

"Bu köprüler Türk tıp dünyasında sağlık bilimi ve biyoteknolojisi alanında çalışan bilim insanları arasında bilimsel iş birliğini sağlayan en önemli faaliyetlerden biridir." ifadelerini kullanan Meşe, bu kapsamda Türkiye'de ve dünyanın diğer bölgelerinde takdirle izlenen başarılı çalışmaların ve tecrübeler istişare edildiğini belirtti.

Surel: "Devletin öngörüsünü bir adım öteye taşıyalım"

Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Aziz Ahmet Surel de şehir hastaneleri sürecinde devletin kendilerinden bir adım önde giderek ufuklarını açtığını kaydederek "Devletimizin gösterdiği öngörünün içeriğini, biz de çalışanlar olarak doldurup bir adım öteye taşıyalım." dedi.

Sadece fiziki yapıyla sağlık hizmeti sunulamayacağının altını çizen Surel, buralarda uluslararası düzeyde kabul edilmiş yüksek standartlı sağlık hizmeti vermek istediklerini vurguladı. 

Proje ile, uluslararası alanda mesleğini en üst seviyede icra eden doktorları, hastanede kendi ekipleriyle bir araya getirmeyi amaçladıklarını dile getiren Surel, bununla hem bilgi aktarımı sağlamayı hem de hastaneyi bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Ankara Kalkınma Ajansının desteklediği proje kapsamında 9 Kasım'a kadar devam edecek toplantılarda, tıp alanındaki bilimsel tartışmaların yanı sıra canlı ameliyat uygulamaları da yapılacak.

Anahtar Kelimeler:

saglik bilimi ankara sehir hastanesi

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