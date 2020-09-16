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Ankara Tabip Odası: Ankara genelinde 882 sağlık çalışanına koronavirüs tanısı konuldu
Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan çalışmaya göre, Ankara genelinde 882 sağlık emekçisine Covid-19 tanısı konuldu.
Ankara Tabip Odası: Ankara genelinde 882 sağlık çalışanına koronavirüs tanısı konuldu
16 Eylül 2020 12:01 - MEDİMAGAZİN
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Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu tarafından çalışmaya göre, 16 Eylül itibariyle 882 sağlık emekçisinin koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Oda yönetim kurulu tarafından, "16 Eylül 2020 tarihi itibariyle, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Covid-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısının 882'e yükseldiği bildirildi" ifadeleri kullanıldı.

Covid-19 testi pozitif çıkan ve kategorisi netleşmeyen 201 sağlık emekçileri de dahil olmak üzere bölümleri bilenenlerin dağılımları şu şekilde:

  •  Uzman hekim: 143
  •  Asistan: 89
  •  Aile hekimi: 31
  •  Eczacı: 9
  •  Laborant: 10
  •  Fizyoterapist-Diyetisyen: 6
  •  Hemşire- Ebe: 146
  •  ATT- Sağlık Memuru: 40
  •  Güvenlik: 11
  •  İdari personel: 7
  •  Röntgen teknisyeni: 9
  •  İşyeri hekimi: 2
  •  Temizlik işçisi: 107
  •  Tıbbi sekreter: 48
  •  Mutfak çalışanı: 7
  •  Diş hekimi: 5
  •  Anestezi Teknisyeni: 3
  •  Mutemet: 7
  •  Hayatını kaybedenler: 2 hekim, 1 diş hekimi, 1 sağlık işçisi.

Anahtar Kelimeler:

ankara tabip odasi ato koronavirus covid-19 saglik emekcileri

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