Ankara Tabip Odası: Ankara genelinde 882 sağlık çalışanına koronavirüs tanısı konuldu



Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu tarafından çalışmaya göre, 16 Eylül itibariyle 882 sağlık emekçisinin koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Oda yönetim kurulu tarafından, "16 Eylül 2020 tarihi itibariyle, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Covid-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısının 882'e yükseldiği bildirildi" ifadeleri kullanıldı.

Covid-19 testi pozitif çıkan ve kategorisi netleşmeyen 201 sağlık emekçileri de dahil olmak üzere bölümleri bilenenlerin dağılımları şu şekilde: