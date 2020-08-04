Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara Tabip Odası, Covid-19'a yakalanan sağlık çalışanlarının sayısını açıkladı... Listenin başında doktorlar var!
Ankara Tabip Odası (ATO) Kovid-19 tanısı konulan sağlık çalışanı sayısının 488'e yükseldiğini açıkladı.
Ankara Tabip Odası, Covid-19'a yakalanan sağlık çalışanlarının sayısını açıkladı... Listenin başında doktorlar var!
04 Ağustos 2020 13:59 - Sputnik
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu, kentte 4 Ağustos itibairyle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan sağlık çalışanı sayısının 488'e yükseldiğini duyurdu.

ATO'nun Twitter hesabından paylaştığı verilere göre sağlık sektöründe çalışan ve koronavirüse yakalanan kişilerin alanları şöyle:

"Uzman hekim 94, hemşire 81, temizlik işçisi 68, asistan 55, acil tıp teknisyeni 29, aile hekimi 27, tıbbi sekreter 16, mutfak çalışanı 7, idari personel 6, eczacı 6, diş hekimi 4, güvenlik 4, röntgen teknisyeni 2, laborant 2, işyeri hekimi 1, fizyoterapist 1, anestezi teknisyeni 1, mutemet 1."

Anahtar Kelimeler:

ankara tabip odasi koronavirus kovid-19 saglik calisani

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.