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Ankara Tıp Cebeci Hastanesinde Psikiyatri binasında yangın
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'ne bağlı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı binasında tedavi gören Mehmet B. (30), odasını ateşe verdi. Yangın sonucu, hasta yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Ankara Tıp Cebeci Hastanesinde Psikiyatri binasında yangın
27 Eylül 2020 11:38 -
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Sabaha doğru saat 04.30 sıralarında Mamak ilçesindeki Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'ne bağlı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı binasının 3'üncü katında çıktı. Binanın 3'üncü katındaki tecrit odasında tedavi gören Mehmet B., henüz bilinmeyen bir nedenle odasını ateşe verdi. Alevler kısa sürede odayı sararken, hastanede oğlunun refakatçisi olarak kalan baba Kadir B, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, merdiven yardımıyla binada mahsur kalan diğer hastaları tahliye etti. Hastanede yapılan incelemede, yangını çıkaran Mehmet B. yatağında ölü bulundu. Yangında yaralanan 2 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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