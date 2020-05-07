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Ankara Tıp'tan tüm yönleriyle COVID-19 kitabı -Pdf Formatında indirin-
Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından hazırlanan COVID-19 kitabı yayımlandı
Ankara Tıp'tan tüm yönleriyle COVID-19 kitabı -Pdf Formatında indirin-
07 Mayıs 2020 12:54 -
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Editörlüğünü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalından Prof. Dr. Osman MEMİKOĞLU ve Genel Cerrahi Anabilim Dalından Prof. Dr. Volkan GENÇ'in yaptığı COVID-19 kitabı yayımlandı.

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KİTABIN ÖNSÖZÜ

Dünya 2020 yılına Çin’den gelen bir enfeksiyon haberi ile adım attı. Çin’in Hubei eyaletinin Vuhan șehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakaları görüldüğü bildirildi. Bașlangıçta enfeksiyon sadece Çin’in bir bölgesinde idi, bizim ülkelerimize gelmesi uzak gibi geliyordu. Henüz dünya olağan hayatını yașamaya devam ediyordu. 7 Ocak 2020’de bu vakalardaki etkenin daha önce insanlarda tespit edilmemiș yeni bir koronavirüs (2019- nCoV) olduğu belirlendi. Daha sonra hastalık adı da COVID-19 olarak tanımlandı. Yeni Corona Virüs ülkemize resmi olarak ilk kez 11 Mart 2020’de adım attı. Ardından hepimizin bildiği ve içinde olduğu önlemler ve uygulamalar hızlı bir șekilde hayatımıza girdi. Pandemi, neredeyse tüm dünyada yașamı durdurdu ve dünya belki de ilk kez böyle bir durum yașadı. Benzer durum ülkemiz için de geçerli oldu ve çalıșanlar dıșında herkes evinde kalıyordu. Enfeksiyonun hızının azaltılmasında toplumun kurallara uymasının çok önem arz ettiği bir dönem geçiriyoruz. Muhtemeldir ki, ilk haftalar enfeksiyonun seyri ile ilgili bilinmemezliğin getirdiği kaygı, tüm medyada konunun tüm gün boyunca ișlenmesi ile daha da arttı. Çok konușuldu, çok yazıldı, ancak ne doğru, ne yanlıș arada karıștı. Bu kitapta fakültemiz öğretim üyeleri Covid-19 enfeksiyonunu farklı boyutları ile ele alıyorlar ve kendi deneyimlerini de okuyucuları ile paylașarak Ankara tıp vizyonunu ortaya koyuyorlar. Henüz ülkemizde enfeksiyon devam ediyorken, bu çok değerli bilgi kaynağının çok hızlı bir șekilde olușturulmasında emeği olan tüm hocalarımıza çok çok teșekkür ediyorum.

Prof. Dr. Gülfem E. Çelik

Dekan

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anahtar Kelimeler:

covid-19 ankara universitesi tip fakultesi enfeksiyon hastaliklari prof dr osman memikoglu prof dr volkan genc

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