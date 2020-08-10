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Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü Müdürü, yerli Covid-19 aşısı için tarih verdi
Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Akbulut, her şeyin yolunda gitmesi halinde, 2021 Ekim ayında aşıyı piyasaya vermeyi planladıklarını söyledi.
Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü Müdürü, yerli Covid-19 aşısı için tarih verdi
10 Ağustos 2020 09:11 - TRT Haber
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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi. Türkiye'de koronavirüs aşı çalışmasını yürüten ekibin başındaki isim ayrıntıları TRT Haber ekranlarında açıkladı. Aşı takvimine ilişkin detayları paylaştı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hakan Akbulut, "22 Mart'ta laboratuvara kapandık. 29 Mayıs'ta 8 adet aşı hazırladık ve hayvan deneylerimize başladık. 8 Temmuz itibarıyla da hayvan çalışmalarımız başarıyla sonuçlandı" dedi.

Prof. Akbulut, aşı için ilaç firmalarıyla görüştüklerini anlattı. Ekim ayında ilk aşının üretimini planladıklarını belirtti.

Akbulut, "Üretim için TÜBİTAK Başkanlığımızın önderliğinde Türkiye'deki ilaç firmalarımız görüşüyoruz. Ekim ayında ilk aşımızın fabrika üretimini tamamlayıp insan çalışmasına başlamayı planlıyoruz" dedi.

Anahtar Kelimeler:

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