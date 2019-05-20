Ankara Üniversitesinde acı gün: Prof. Dr. Erol Kesim hayatını kaybetti

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden yapılan açıklamaya göre; Gastroenteroloji Bilim Dalından emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kesim 19 Mayıs günü hayatını kaybetti.
Yapılan açıklamada Karşıyaka Cami'de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Prof. Dr. Kesim'in naaşının Karşıyaka Mezarlığına defnedileceği kaydedildi.
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|Etkinlik
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|24/05-25/05
|Marmara Odyoloji Günleri-2019
|DİĞER
|İSTA
|25/05-25/05
|Vaskülitlere Multidisipliner Yaklaşım
|ROMATOLOJİ
|İSTA
|25/05-26/05
|MS'de Sağlıklı Yaşam Sempozyumu
|NÖROLOJİ
|İZMİ
|30/05-31/05
|5.Nadir Görülen Hastalıklar Sempozyumu
|NÖROLOJİ
|İSTA
|26/05-01/06
|Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019
|ACİL TIP
|ANTA
|12/06-14/06
|37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|13/06-15/06
|9. Solunum Zirvesi
|GÖĞÜS...
|ISPA