Ankara Valisi: Rakamlarda geriye doğru gidiyoruz

Dünya ile birlikte Türkiye'yi de yeniden etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin kritik durumdaki illerinde alınan tedbirler her geçen gün artırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Ankara'daki vaka sayısı İstanbul'u geçti" sözlerinin ardından gözler başkente çevrilmişti.

Ankara'daki yeni vaka sayılarının korkutucu boyutlara ulaşmasının ardından "Türkiye'nin Vuhan'ı" nitelendirilen kentte önlemler peş peşe geldi. Vaka sayılarındaki artışın ardından Ankara Valisi Vasip Şahin'den önemli açıklama geldi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Koronavirüs vakalarında son günlerde artış yaşanan kentte geriyor doğru gidişin olduğunu belirtti.

Vali Şahin, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Altındağ ilçesindeki Ulus'ta yapılan Koronavirüs denetimine katıldı.

Vali Şahin'e denetimlerde, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile emniyet yetkilileri eşlik etti. Restoran, bakkal ve taksi durağını ziyaret eden Vali Şahin, vatandaşa ve esnafa sosyal mesafe ile maske konusunda uyarılarda bulundu.

"Ankara'da geriye doğru gidiyoruz"

Şahin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sağlık Bakanımızın elinde hem Türkiye hem de Ankara rakamları var. Dolayısıyla en doğru bilgiler ve rakamlar onda olduğu için de onların açıklamaları bizi bağlayan açıklamalardır. Bakan Bey'in Ankara ile ilgili, rakamlarda geriye doğru gidiş olacağı şeklinde değerlendirmesi oldu. Biz de buna katılıyoruz. Biz şimdi Ankara'da geriye doğru gidiyoruz. Vatandaş son günlerde gittikçe daha artan duyarlılıkla bu tedbirlere dikkat etmeye çalışıyor. Bu henüz daha yeterli seviyede değil. Bunun çok daha ilerisini yapmamız gerekiyor ve bu da mümkün.