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Ankara valisi, sağlık çalışanlarına saldıran magandalara tepki gösterdi: Hak ettikleri karşılık verilecek
Ankara Valiliği, Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaralı yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışmanın fiziki saldırıya dönüşmeden önlendiğini, sorumlular hakkında adli tahkikat başlatıldığını açıkladı.
Ankara valisi, sağlık çalışanlarına saldıran magandalara tepki gösterdi: Hak ettikleri karşılık verilecek
22 Eylül 2020 13:54 - Sözcü
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Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi’nde çıkan silahlı kavgada tabanca ile vurularak yaralanan Fırat Ö. ve Ahmet Ö. kardeşler, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ahmet Ö., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Fırat Ö. ise tedaviye alındı. Fırat Ö. ve Ahmet Ö’yü görmek isteyen yakınları ile hastane çalışanları arasında tartışma çıktı. İki kardeşin yakınları, sağlık çalışanlarına fiziki müdahalede bulanmaya kalktı.

Sağlık çalışanları linçten barikat kurarak kurtuldu! İşte görüntüler!

Sağlık çalışanları kapıyı kapatıp, arkasında barikat kurarak saldırı girişimine direndi. Bu sırada güvenlik görevlileri yaralıların yakınlarını dışarıya çıkardı.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Ankara Valisi Vasip Şahin, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Silahlı bir kavga sonucu Keçiören Eğitim  Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları görmek isteyen hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışma fiziki saldırıya dönüşmeden görevlilerimizle önlenmiş olup sorumlular hakkında derhal adli tahkikat başlatılmıştır. Fedakar sağlık çalışanlarımıza yönelen her türlü saygısızlık ve şiddeti kınıyorum. Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

ankara valisi vasip sahin saglik calisanlari silahli kavga kecioren egitim ve arastirma hastanesi

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20
1) A (I)
22.09.2020 14:30:41
Kardeşim dalga mı geçiyorsunuz Allah aşkına? Caydırıcı Yasal düzenleme gelmeden olmaz olmaz olmaz...
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