Ankara Valisi, Zekai Tahir'de şiddete uğrayan uzman ve asistan doktora sahip çıktı

Ankara Valisi Ercan Topaca, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli sağlık personelinin hasta yakınlarının fiziksel şiddetine maruz kalmasına ilişkin, "Kamu görevlisini görevi başında darbetmeye teşebbüs etmek, darbetmek veya ona zarar vermek hukukumuzda da cezai karşılıkları olan bir husustur. Bu konuda arkadaşlarımız davacı olmuşlardır. Valilik olarak biz de sağlık personelimiz ile güvenlikçimize verilen bu zarardan dolayı ayrıca davacı olacağız." dedi.

Topaca, saldırıya uğrayan uzman doktor Ayşe Kırbaş, asistan doktor Atahan Toyran ve güvenlik görevlisi Yunus Keskin'i çalıştıkları hastanede ziyaret etti.

Vali Topaca, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının darbedilmesini kınayarak, bu tür hadiselerin yaşanmasının üzücü olduğunu söyledi.

Topaca, darp olayının hukuki sonuçları olduğunu hatırlatarak, "Kamu görevlisini görevi başında darbetmeye teşebbüs etmek, darbetmek veya ona zarar vermek hukukumuzda da cezai karşılıkları olan bir husustur. Bu konuda arkadaşlarımız davacı olmuşlardır. Valilik olarak biz de sağlık personelimiz ile güvenlikçimize verilen bu zarardan dolayı ayrıca davacı olacağız." diye konuştu.

Hasta yakınlarına ve vatandaşlara seslenen Ercan Topaca, şunları kaydetti:

"Doktor arkadaşlarımızın size hizmetten başka hiçbir amacı yok. Amaçları sizin hastaneye girdiğiniz andan itibaren sağlığınıza kavuşmanız için gerekli tedaviyi ve sağlık yardımını yapmak. Bunun dışında amaçları yok. Vatandaşlarımızın fiziki şiddet, hakaret veya kanun dışı davranışlar içine girmeleri durumunda biz, bundan sonra da bu tür olayların takipçisi olmaya, bunu yapanların hukuk önünde hesabını vermesi için gereken süreçleri işletmeye kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Topaca, bir basın mensubunun olayın nedenine dair sorusuna, "Bir bebek kaybı neticesinde bu olay gelişiyor. Bilgilendirme aşamasında bu darp olayı yaşanıyor." cevabını verdi.

- TJOD'dan kınama

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Ankara Şubesi tarafından yapılan açıklamada da sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kınandı.

Açıklamada, "Meslektaşlarımızın sonuna kadar yanında olduğumuzu ve her türlü desteği vereceğimizi tüm kamuoyuna bildiririz." ifadelerine yer verildi.

