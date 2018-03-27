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Ankara Valisi, Zekai Tahir'de şiddete uğrayan uzman ve asistan doktora sahip çıktı
Vali Topaca: "Kamu görevlisini görevi başında darbetmeye teşebbüs etmek, darbetmek veya ona zarar vermek hukukumuzda da cezai karşılıkları olan bir husustur. Bu konuda arkadaşlarımız davacı olmuşlardır. Valilik olarak biz de sağlık personelimiz ile güvenlikçimize verilen bu zarardan dolayı ayrıca davacı olacağız"
Ankara Valisi, Zekai Tahir'de şiddete uğrayan uzman ve asistan doktora sahip çıktı
27 Mart 2018 -
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Ankara Valisi Ercan Topaca, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli sağlık personelinin hasta yakınlarının fiziksel şiddetine maruz kalmasına ilişkin, "Kamu görevlisini görevi başında darbetmeye teşebbüs etmek, darbetmek veya ona zarar vermek hukukumuzda da cezai karşılıkları olan bir husustur. Bu konuda arkadaşlarımız davacı olmuşlardır. Valilik olarak biz de sağlık personelimiz ile güvenlikçimize verilen bu zarardan dolayı ayrıca davacı olacağız." dedi.

Topaca, saldırıya uğrayan uzman doktor Ayşe Kırbaş, asistan doktor Atahan Toyran ve güvenlik görevlisi Yunus Keskin'i çalıştıkları hastanede ziyaret etti.

Vali Topaca, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının darbedilmesini kınayarak, bu tür hadiselerin yaşanmasının üzücü olduğunu söyledi.

Topaca, darp olayının hukuki sonuçları olduğunu hatırlatarak, "Kamu görevlisini görevi başında darbetmeye teşebbüs etmek, darbetmek veya ona zarar vermek hukukumuzda da cezai karşılıkları olan bir husustur. Bu konuda arkadaşlarımız davacı olmuşlardır. Valilik olarak biz de sağlık personelimiz ile güvenlikçimize verilen bu zarardan dolayı ayrıca davacı olacağız." diye konuştu.

Hasta yakınlarına ve vatandaşlara seslenen Ercan Topaca, şunları kaydetti:

"Doktor arkadaşlarımızın size hizmetten başka hiçbir amacı yok. Amaçları sizin hastaneye girdiğiniz andan itibaren sağlığınıza kavuşmanız için gerekli tedaviyi ve sağlık yardımını yapmak. Bunun dışında amaçları yok. Vatandaşlarımızın fiziki şiddet, hakaret veya kanun dışı davranışlar içine girmeleri durumunda biz, bundan sonra da bu tür olayların takipçisi olmaya, bunu yapanların hukuk önünde hesabını vermesi için gereken süreçleri işletmeye kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Topaca, bir basın mensubunun olayın nedenine dair sorusuna, "Bir bebek kaybı neticesinde bu olay gelişiyor. Bilgilendirme aşamasında bu darp olayı yaşanıyor." cevabını verdi.

- TJOD'dan kınama

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Ankara Şubesi tarafından yapılan açıklamada da sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kınandı.

Açıklamada, "Meslektaşlarımızın sonuna kadar yanında olduğumuzu ve her türlü desteği vereceğimizi tüm kamuoyuna bildiririz." ifadelerine yer verildi.
 

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saglikta siddet doktora darp zekai tahir

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People
26
1) mserdar (op.dr.)
28.03.2018 08:44:20
Niye Ankara da,İstanbul da ,Samsun da mahkemede hakime saldırdılar,dövdüler diye haber okumuyoruz,hakim ağır ceza mahkemesi değilse tek başına mahkeme çıkıyor,5 yıl hapsine diyor,tutuklansın diyor.Türk halkı şunu biliyor,hakimi döversem beni kimse kurtaramaz,en az 1-2 yıl hapiste yatarım diyor.Bir doktor arkadaş dayak yemişti,başhekimin ilk sorusu poliklinikteki hastalar ne olacaktı,dayak yerseniz,bir de küçük bir ilçedeyseniz mahkemeye verme.bu komuyu uzatma,olan oldu,hasta psikolojisi diye yönetimden ve çevreden telkinler gelir,mahkemeye giderseniz de karşı tarafa önce ceza,sonra paraya çevirir,sonra tecil,5 yıl yapma sonra tekrar yap denir
People
15
2) xyz (dr)
28.03.2018 07:50:33
hamaseti bırak sayın vali cezai yaptırımları görelim..hikaye... dayak yiyen yediği ile kalıyo..ben anlamıyorum 2 doktor bir güvenlikçinin eli armut mu topluyo..al yangın tüpünü geçir kafasına namussuzun..nasıl olsa bişi olmuyo
People
12
3) Frankie Bellevan (Tıp Doktoru)
28.03.2018 00:41:16
Bu açıklamaları Anadolu çocuğu yer mi ???

Tavşana kaç , Tazıya tut...i
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