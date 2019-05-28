Ankara'da 3 bin kaçak ilaç ele geçirildi

Ankara'da çok sayıda kaçak ilaç sokulacağı ihbarını değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otobüsü Gölbaşı girişinde durdurdu.
Otobüste yapılan aramada bir yolcunun bavuluna gizlenen 3 bin kaçak ilaç ele geçirildi. Bavulun sahibi olduğu belirlenen Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı.
Zanlı sevk edildiği adliyede tutuklandı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|30/05-31/05
|5.Nadir Görülen Hastalıklar Sempozyumu
|NÖROLOJİ
|İSTA
|26/05-01/06
|Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019
|ACİL TIP
|ANTA
|12/06-14/06
|37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|13/06-15/06
|9. Solunum Zirvesi
|GÖĞÜS...
|ISPA
|14/06-15/06
|MEDÜLLOBLASTOMA SEMPOZYUMU
|MULTİDİSİ...
|ADAN
|14/06-16/06
|11. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu (UVHS)
|ENFEKSİYO...
|AFYO
|15/06-16/06
|5. Kanserde Destek Tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu
|TIBBİ...
|ADAN