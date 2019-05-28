Ankara'da 3 bin kaçak ilaç ele geçirildi

Ankara'da çok sayıda kaçak ilaç sokulacağı ihbarını değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otobüsü Gölbaşı girişinde durdurdu.

Otobüste yapılan aramada bir yolcunun bavuluna gizlenen 3 bin kaçak ilaç ele geçirildi. Bavulun sahibi olduğu belirlenen Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı.

Zanlı sevk edildiği adliyede tutuklandı.