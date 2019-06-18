Ankara'da FETÖ operasyonu: Sağlık Bakanlığı personeli 18 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında çoğu Sağlık Bakanlığı personeli 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 11 şüpheli yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve hastanelerde görevli 8 şüpheli ile burada çalışırken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 4 zanlının yanı sıra özel sağlık kurumlarından 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.
Açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığından KHK ile ihraç edilen 2 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 8 ilde operasyon başlattı.
Açıklamada, 11 kişinin yakalandığı bildirildi.
|İlan Tarihi
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|Kategori
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|Yer
|19/06-23/06
|2. İç Hastalıkları Kongresi
|İÇ...
|İSTA
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|4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi
|DİĞER
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|21/06-23/06
|Kronik Enflamatuar Hastalıkların Tanı ve Tedavisinde Bütüncül Tıp Yaklaşımları Sempozyumu
|MULTİDİSİ...
|ANKA
|20/06-23/06
|TOD 3. Canlı Cerrahi Sempozyumu
|GÖZ...
|İSTA
|28/06-30/06
|5. Karadeniz Hematoloji Sempozyumu
|HEMATOLOJİ
|SAMS
|28/08-29/08
|Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu
|ÇOCUK...
|İSTA
|27/08-31/08
|20. Ulusal Anatomi Kongresi
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|İSTA