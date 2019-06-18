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Ankara'da FETÖ operasyonu: Sağlık Bakanlığı personeli 18 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara'daki FETÖ soruşturmaları kapsamında çoğu Sağlık Bakanlığı personeli 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Ankara'da FETÖ operasyonu: Sağlık Bakanlığı personeli 18 kişi hakkında gözaltı kararı
18 Haziran 2019 -
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Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında çoğu Sağlık Bakanlığı personeli 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 11 şüpheli yakalandı.

 

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve hastanelerde görevli 8 şüpheli ile burada çalışırken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 4 zanlının yanı sıra özel sağlık kurumlarından 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığından KHK ile ihraç edilen 2 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 8 ilde operasyon başlattı.

Açıklamada, 11 kişinin yakalandığı bildirildi.

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2
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
18.06.2019 12:19:04
Bu olaylar kendi kuyruğunu yiyen yılan espirisine evrilecek diye bir beklenti oluşturmaya başladı.
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