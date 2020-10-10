Ankara'da hastane yangını! Hastalar tahliye edildi

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10 Ekim 2020 02:01
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi F blok 1. katta bulunan psikiyatri bölümünde çıkan yangın nedeniyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri içerideki hastaları tahliye etti.
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