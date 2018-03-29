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Ankara'da şiddet durmuyor! Görevi başında kadın doktor darp edildi!
Hafta başı Zekai Tahir'de yaşana sağlıkta şiddet olayından hemen sonra bir şiddet vakası daha geldi.
Ankara'da şiddet durmuyor! Görevi başında kadın doktor darp edildi!
29 Mart 2018 -
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Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesinde bir sağlıkta şiddet olayı daha yaşandı. 

Dün öğleden sonra genel poliklinikte muayene sırası gelmemesine rağmen önden girmek isteyen ve beklemesi söylenen bir hastanın babası, Dr. Hande Yatağanbaba'nın başına birkaç yumruk  atarak darp etti.  Hukuki anlamda gerekenin yapıldığı bildirilen olayda hastane yönetiminin de konuyu yakından takip ettiği öğrenildi.  Darp eden kişininde güvenlik memuru olarak çalışmak için yeni sözleşme imzalamış birisi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bugün ise olayı kınamak ve doktorlara karşı yapılan bu kötü muamelenin bitmesi için  hastanede basın açıklaması yapılacak.

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji, Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli kadın doktorun darbedilmesi protesto edildi.

Hastanenin çocuk polikliniğinde görevli Dr. Hande Yatağanbaba'nın bir hasta yakını tarafından dün darbedilmesine ilişkin, sağlık çalışanları tarafından hastane önünde basın açıklaması düzenlendi.

Açıklamaya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Özkan Ünal, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Emrah Şenel ile sağlık çalışanları katıldı.

Prof. Dr. Şenel, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların devam ettiğine işaret ederek, hekimlerin zor durumdaki vatandaşların evlerine kadar gittiklerini ve bunun karşılığının sağlık terörü olmaması gerektiğini söyledi.

- "Siyasileri ve Meclisimizi göreve davet ediyorum"

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili yasal mevzuat olmamasını eleştiren Şenel "Bir sağlık çalışanına yumruk, tekme atana, fiili ya da sözlü saldırıda bulunana ceza verilmiyor, karşılığı alınmıyor. Bu nedenle ilgili siyasileri ve Meclisimizi göreve davet ediyorum. Artık bu tür saldırılarda hukukun önüne bir mevzuat konulsun, bir yaptırımı olsun." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının değerinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Şenel, sağlık terörüne kurban verilen doktorları andı.

Dr. Hande Yatağanbaba'nın nişanlısı Dr. Metin Yiğit ise başta Yatağanbaba olmak üzere, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları kınadı.

Bu saldırıların, hekimlerin millete hizmet etme şevkini asla zaafa uğratmayacağına işaret eden Yiğit, gözaltına alınan saldırganın ceza alacağına olan inancının tam olduğunu söyledi.

Hastanede hemşire olarak görev yapan Arife Aslan da "Sağlıkçıya dokunma" şiirini okuyarak, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları lanetledi.

- Olay

Çocuklarını tedavi ettirmek üzere Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji, Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen aile, sıra kendilerinde olmamasına rağmen muayenehaneye girdi.

Dr. Hande Yatağanbaba'nın, sıranın kendilerinde olmadığını söylemesi üzerine, aile ve çocuk dışarı çıktı. Sıra kendilerine geldiğinde ise odaya giren anne, çocuğunu tedavi ettirmek istemediğini söyleyerek odadan ayrıldı.

Bunun üzerine odaya giren baba, Yatağanbaba'ya yumruk atarak darbetti. Dr. Yatağanbaba, kafa travması tanısıyla beyin cerrahisinde tedavi altına alındıktan sonra taburcu edildi.

Polis, saldırgan babayı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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People
2
1) Tb (Dr)
29.03.2018 15:23:03
En büyük tehlike örgütlenmiş cehalettir.
People
19
2) Mustafa D. (Acil Tıp Uzmanı)
29.03.2018 14:16:11
Gördüğümüz ŞİDDETİN sebebi TÜKETİCİ MEMNUNİYETİ odaklı sağlıkta dönüşüm projesidir. Meme emmeyi bekleyen bebek misali İSTEDİĞİNİ ALAMAYAN MÜŞTERİ şiddet eğilimi göstermektedir.

Türkiye’de Hekimlere Yönelik Şiddet:
Bir Temellendirilmiş KURAM Analizi (DOI: 10.16917/iusosyoloji.331332)

Türkiye’de sağlık alanında hasta-hekim ilişkisinde yaşanan şiddetin odak noktasının SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN GETİRDİĞİ OLUMSUZLUKLARIN olduğu tespit edilmiştir.

GMJ 2013; 24: 5-10 İlhan ve ark.
Toplum Gözüyle Sağlık Çalışanlarına Şiddet

Katılımcıların 254’ü (%22.9) sağlık çalışanına şiddetin bazı durumlarda gerekli olduğunu düşündüğünü, 237’si (%20.2) sağlık çalışanının şiddeti hak ettiğini düşündüğünü ve böyle düşünenlerin 110’u (%58.2) buna neden olarak hastayla yeterince ilgilenmeme olduğunu belirtmiştir.
People
33
3) yorugn demokrat (Dr)
29.03.2018 13:53:14
şu an tıp okuyan kazanmak için çalışan çocuklara üzülüyorum. bu ülkede tıp bitmiştir türkiyede hekımlık bitmiştir. el fatiha.
People
10
4) HAYDAR SESSİZCE (UZ DR)
29.03.2018 13:20:46
Birileri çıkar şiddetle kınar; yapanın yanına kar kalır. geçmiş olsun dileklerimle
People
16
5) HEMŞİRE (HEMŞİRE)
29.03.2018 12:46:06
BU SAĞLIK ÇALIŞANLARINI HALİ NE OLACAK.BU BELİRSİZLİK,BU SAHİPSİZLİK NEYİN NESİDİR.KAÇ YIL OLDU NE YIPRANMA ,NE EK ÖDEMELERİN İYİLEŞTİRLMESİ,NE MAAŞLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ,NE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRILARA KARŞI YASALAR, EN DÜŞÜK DEVLET MEMURU MAAŞINA DÜŞMESİ VB VB.BİZLERE KİM SAHİP ÇIKACAK KİM SESİMİZİ DERTELERİMİZİ DİLE GETİRİP ÇARELER ARIYACAK. EN BASİT ÖRNEĞİYLE YIPRANMA KAÇ YIL OLDU ÇIKMADI BUNU BİRİ ANLATSIN BUNA KİM ENGEL OLUYOR NEDEN BU KADAR SÜREDE ÇÖZÜME KAVUŞMADI .KİM ENGEL MALİYE Mİ, SGK MU ,BAKANLIKTA GEREKEN ÖZENİ GÖSTERMİYOR MU,YETKİLİ SAĞLIK SEN Mİ GEREKEN TEPKİYİ VERMİYOR İNANIN AKLIMIZ ALMIYOR BU NASIL BİR İŞTİR BİR CUMHURBAŞKANIMIZ DİLE GETİRDİĞİ HALDE YASA 5 YILDA ÇIKMAZ MI.BİRİ BİR AÇIKLAMA YAPSIN NE OLUYORDA ÇIKMIYOR YAPILMIYOR BU İYİLEŞTİRMELER.SESİMİZ OLUN LÜTFEN HABER YAPIN BU SAHİPSİZLİK ARTIK BİZ SAĞLIK ÇALIŞANLARINI ÇOK ÜZMEKTEDİR.SAYGILARIMIZLA..
People
10
6) Ali (Hekim)
29.03.2018 11:40:01
Geçen cahil bir sonradan görme uzman hekim, acilde pratisyen hekime terbiyesizlik yaptı. Uzmanım ben daha iyi bilirim vs. Diye. Öteki pratisyen hekim onun kafasını kırmalıyken, hiç bir şey demedi. Yani ne uzman normal ne de pratisyen. Bizim bize yaptığımız böyleyse vatandaş için normal. Kendi kendimize hakaret edip, kendi değerimizi koruyamıyoruz. Aile hekimliğinde “ne bilirsiniz” diyen pediyatri Prof. İçin dava açtım. Edepsiz dedim. Senin haddine mi düşmüş bizi aşağılamak. Böyle böyle çözülecek sorunlar. Bıkmadan usanmadan.
People
32
7) vildan s (uzman doktor)
29.03.2018 10:51:30
en iyisi hastalarla muhattap olunmayan bir branşa geçmek. zaten tus puanlarından da belli... hastalar bırakın doktora saygı göstermeyi çoğu aşağılamaya çalışıyor...
People
21
8) murat han (uz dr)
29.03.2018 10:51:22
Çekmecemde biber gazı spreyim var. Hiç düşünmem bronşiollerine kadar biber gazıyla doldururum. ( Tohumuna para mı verdim ?) Sonradan şikayet etmiş polis gelmiş bana ne? nasılsa doktora vuranlar hemen çıkıyor ? emsal di mi?
People
20
9) A (İ)
29.03.2018 10:45:03
Hukuki olarak gereken yapılmış mış mış. Yahu caydırıcı bir ceza mı var? Uyduruk bir ceza, o da erteleniyor
People
26
10) dr.mayer benzingen (nrş uzmanı)
29.03.2018 10:39:44
yıllarca devlet, ortalığa, hasta ve yakını mayınını döşedi...patlayıp duruyor şu an!!...artık kime denk gelirse...

belkide sıra sizde...???
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