Ankara'da şiddet durmuyor! Görevi başında kadın doktor darp edildi!

Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesinde bir sağlıkta şiddet olayı daha yaşandı.

Dün öğleden sonra genel poliklinikte muayene sırası gelmemesine rağmen önden girmek isteyen ve beklemesi söylenen bir hastanın babası, Dr. Hande Yatağanbaba'nın başına birkaç yumruk atarak darp etti. Hukuki anlamda gerekenin yapıldığı bildirilen olayda hastane yönetiminin de konuyu yakından takip ettiği öğrenildi. Darp eden kişininde güvenlik memuru olarak çalışmak için yeni sözleşme imzalamış birisi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bugün ise olayı kınamak ve doktorlara karşı yapılan bu kötü muamelenin bitmesi için hastanede basın açıklaması yapılacak.

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji, Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli kadın doktorun darbedilmesi protesto edildi.

Hastanenin çocuk polikliniğinde görevli Dr. Hande Yatağanbaba'nın bir hasta yakını tarafından dün darbedilmesine ilişkin, sağlık çalışanları tarafından hastane önünde basın açıklaması düzenlendi.

Açıklamaya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Özkan Ünal, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Emrah Şenel ile sağlık çalışanları katıldı.

Prof. Dr. Şenel, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların devam ettiğine işaret ederek, hekimlerin zor durumdaki vatandaşların evlerine kadar gittiklerini ve bunun karşılığının sağlık terörü olmaması gerektiğini söyledi.

- "Siyasileri ve Meclisimizi göreve davet ediyorum"

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili yasal mevzuat olmamasını eleştiren Şenel "Bir sağlık çalışanına yumruk, tekme atana, fiili ya da sözlü saldırıda bulunana ceza verilmiyor, karşılığı alınmıyor. Bu nedenle ilgili siyasileri ve Meclisimizi göreve davet ediyorum. Artık bu tür saldırılarda hukukun önüne bir mevzuat konulsun, bir yaptırımı olsun." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının değerinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Şenel, sağlık terörüne kurban verilen doktorları andı.

Dr. Hande Yatağanbaba'nın nişanlısı Dr. Metin Yiğit ise başta Yatağanbaba olmak üzere, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları kınadı.

Bu saldırıların, hekimlerin millete hizmet etme şevkini asla zaafa uğratmayacağına işaret eden Yiğit, gözaltına alınan saldırganın ceza alacağına olan inancının tam olduğunu söyledi.

Hastanede hemşire olarak görev yapan Arife Aslan da "Sağlıkçıya dokunma" şiirini okuyarak, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları lanetledi.

- Olay

Çocuklarını tedavi ettirmek üzere Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji, Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen aile, sıra kendilerinde olmamasına rağmen muayenehaneye girdi.

Dr. Hande Yatağanbaba'nın, sıranın kendilerinde olmadığını söylemesi üzerine, aile ve çocuk dışarı çıktı. Sıra kendilerine geldiğinde ise odaya giren anne, çocuğunu tedavi ettirmek istemediğini söyleyerek odadan ayrıldı.

Bunun üzerine odaya giren baba, Yatağanbaba'ya yumruk atarak darbetti. Dr. Yatağanbaba, kafa travması tanısıyla beyin cerrahisinde tedavi altına alındıktan sonra taburcu edildi.

Polis, saldırgan babayı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.