Ankara'da tıp ve hukuk önderleri bir araya geliyor: Tıbbi hukuk Ankara'da tartışılacak

Tıpta Uygulama Hatalarının mercek altına alınacağı 10. Geleneksel Tıpta Uygulama Hataları Sempozyumu 5 Aralık Çarşamba Günü Ankara’da düzenlenecek. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Yaşar Bilge açılış konuşmalarını gerçekleştireceği toplantıda tıpta hatadan öğrenme , tıpta komplikasyon – hata ayrımı, hukuksal uygulamaların tıbbi uygulamalara etkisi- defansif tıp ve hasta mağduriyetini giderme uygulamaları gibi konular katılımcıların ilgisine sunulacak.

Çarşamba günü tıp ve hukuk dünyasından katılımcıların gözleminde olacak toplantı Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

