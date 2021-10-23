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Ankara'da yeni göreve başlayan asistan doktor, nöbet dönüşü kazada hayatını kaybetti
Kazanın Ankara Şehir Hastanesi'nde temmuzda göreve başlayan 25 yaşındaki Rümeysa Berin Şen'in gece nöbetinden çıkıp otomobiliyle evine gittiği sırada meydana geldiği öğrenildi- Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
Ankara'da yeni göreve başlayan asistan doktor, nöbet dönüşü kazada hayatını kaybetti
23 Ekim 2021 19:22 -
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Çankaya Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'ndan Ahlatlıbel Mahallesi istikametine giden Rümeysa Berin Şen'in (25) kullandığı 38 AEK 935 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 06 KB 957 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle hurda haline gelen araçta sıkışan Şen, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. 112 Acil Servis ekibi, Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Tıp fakültesinden yeni mezun olan Şen'in temmuz ayında Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'nde asistan doktor olarak göreve başladığı, kazanın gece nöbetinden çıkıp otomobiliyle evine gittiği sırada meydana geldiği öğrenildi.

Kamyon şoförünün marketten alışveriş yapmak için aracını yol kenarına park ettiği belirtildi.

Kaza yerine gelen genç doktorun annesi ve iki kardeşi şok geçirdi, gözyaşı döktü.

Kaza anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

‘KIZIM CENNETE GİTTİ’

Acı haberi alıp kaza yerine gelen Şen’in annesi Yasemin Şen ve 2 kardeşi sinir krizi geçirdi. Rümeysa Berin Şen’in kız kardeşi Serra Şen, ablasının ölüm haberine inanmadığını belirterek "Ablam doktordu, gerçekten öldü mü benim ablam? Benim ablam nasıl olmaz artık. Ben idrak edemiyorum" diyerek ağladı.

Şen’in annesi Yasemin Şen ise, "Benim kızım cennete gitti. Rabbim ona 25 yıl ömür verdi. Kahvaltıyı hazırlamıştım, onu bekliyorduk" diyerek feryat etti.

Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma, Doktor Rümeysa Berin Şen için taziye mesajı yayımladı. Akelma, mesajında, "Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı değerli mesai arkadaşımız Dr. Rümeysa Berin Şen, geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Kazanın ardından kamyon şoförü, polis tarafından gözaltına alındı.

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