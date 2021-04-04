Ankara'da yüz yüze eğitimde yeni karar

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04 Nisan 2021 14:14
Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı.
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