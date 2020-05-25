Ankara'daki sağlık çalışanları Sağlık için çaldı, söyledi!

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25 Mayıs 2020 11:57
Ankaraa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen ve yönetmenliğini Dr.Murat Topaloğlu'nun yaptığı "Sağlık için Çal" projesinde Ankara'daki sağlık çalışanları yer aldı.
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