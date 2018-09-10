Ankaralı hekim Ateş Şendil Adıyaman'da okul yaptırdı

Aslen Ankaralı olup, Ankara’da spor hekimliği yapan Ateş Şendil’in, annesi ve babası Çetinkaya ve Biran adına Besni ilçesine bağlı Burunçayır köyünde yaptırdığı 8 derslikli ilk ve ortaokul, açılışı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er’in katılımıyla gerçekleştirildi. Burunçayır Köyünde düzenlenen açılışa, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, Vali Nurullah Naci Kalkancı, Ateş Şendil ve ailesi, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Burunçayır Köyü halkı ile öğrenciler katıldı.

Hayırsever Ateş Şendil tarafından Burunçayır köyüne yapılan 8 derslikli okulun açılış törenine katılmak üzere Adıyaman’a gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, açılış öncesi Vali Nurullah Naci Kalkancı’yı makamında ziyaret ederek, Adıyaman’da yapımı devam eden, biten ve proje aşamasında olan eğitim yatırımlarını görüştükten sonra Burunçayır köyündeki açılışa katıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, "Bugün hayırlı bir işin sonucu için buradayız. Bugün burada Ateş hocamızın hiç tanımadığı, hiç bilmediği insanların yaşadığı bir coğrafyada kendi emeğiyle kazandığı parayla yaptırdığı böylesi güzel bir okulun açılışı için buradayız. Bu çok değerli bir şeydir. Tanımadığınız bilmediğiniz insanların hayatına dokunabilmek çok anlamlı bir şeydir. Ateş Şendil ve ailesini tebrik ediyor alkışlıyorum. İnsanımızda olması gereken özelliklerden bir tanesi de içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluk duymak. Bugün açılışını yapacağımız bu okulda öğretmenlerimizin yetiştireceği çocuklar ve bunun toplumsal yararı bu binayı çok daha anlamlı kılacaktır. Bu vesile ile Ateş Şendil ve ailesine eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyor, açılışını yapacağımız bu okulun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Besni Kaymakamı Ahmet Gencer ise hayırseverler tarafından Besni’de yapılan çok sayıda okul ve yurt binasının bulunduğunu dile getirerek, “Bugünde bu eserlerin arasına hayırseverimiz Ateş Şendil beyin annesi ve babası adına yaptırmış oldukları 8 derslikli okulun açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geleceğin Türkiye’sini oluşturacak çocukların daha donanımlı olmaları, daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak için devletimizin yanında bu kutsal sorumluluğa ortak olan ve ülkemizin geleceğinde benimde bir harcım olsun diyen hayırseverimiz Ateş Şendil beye ve ailesine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Ateş Şendil de şunları söyledi:

"Bizleri ve ailemizi onurlandırdıkları için tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bugün yaşamımın en mutlu ve onurlu günüdür. Yaşamının 44 yılını eğitime hizmet vererek geçirmiş bir baba ve hayatını eşinin ve çocuklarının başarı ve mutluluğuna adamış fedakâr bir annenin iki evladından biri olarak kız kardeşim ve ben vatan ve millet sevgisiyle yetiştirildik. Yaşamım boyunca bir ülkenin geleceğini o ülkenin insanlarının göreceği eğitime bağlı olunduğuna inandım. Çünkü eğitim ve eğitilmiş insanlar bir ülkenin sahip olabileceği en güçlü silahtır. Beni bugünlere ailem ve devletimin sağladığı olanaklar getirdi. Bende devletime ve aileme olan borcumu bu güzel okulun yapılmasına katkıda bulunarak bir nebzede olsa ödemek istedim. Bu okulun Adıyaman’da yapılması noktasında bizleri teşvik eden herkese çok teşekkür ediyor, okulun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Yapılan konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er ve Vali Nurullah Naci Kalkancı, Ateş Şendil ile okulun arsasını bağışlayan Bekir Özkol ve Mustafa Özer’e birer plaket takdim etti. Plaket takdimi sonrası İl Müftüsü Mehmet Taşçi’nin yaptığı duanın ardından kurdele kesilerek, okulun açılışı yapıldı.