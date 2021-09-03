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Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir doktor, hasta yakınlarınca darp edildi
Ankara'nın Çubuk ilçesinde hastanede bir doktoru darp ettikleri gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir doktor, hasta yakınlarınca darp edildi
03 Eylül 2021 09:33 - AA Hüseyin Yiğiner
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İddiaya göre, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniği'ne gelen C.Ş. ve E.A, yanlarındaki hastanın hemen muayene edilmesini istedi.

Uzman Doktor T.S., içeride başka bir hastanın bulunduğunu belirterek C.Ş. ve E.A'ya, dışarıda bekleyip ekrandan numaralarını takip etmelerini ve sıra kendilerine geldiğinde içeri girebileceklerini söyledi.

Bunun üzerine hasta yakınları C.Ş. ve E.A. doktoru gözünden darbetti.

Darp raporu alan doktorun şikayeti üzerine gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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