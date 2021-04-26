Anlaşma yapıldı: Sputnik V Türkiye’de üretilecek

Sputnik Türkiye'de yar alan habere göre;

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, “RDIF ile Türk ilaç şirketi Viscoran Ilac, dünyanın koronavirüse karşı onaylanmış ilk aşısı Sputnik V’nin bu ülkede üretimi için işbirliği yapacaklarını ilan ederler” açıklamasını yaptı.

​RDIF ile yaptığı anlaşma doğrultusunda Viscoran ilaç şirketinin, gelecek birkaç ay içinde tesislerinde üretime başlayacağı kaydedildi. Ayrıca Türk şirketinin, üretim kapasitesini artırmak adına başka üreticiler ile ortaklık yapabileceği de belirtildi.

Konuyla ilgili olarak RDIF ile Viscoran tarafından yapılan ortak açıklama şu şekilde:

RDIF ve Viscoran İlaç, Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaşmaya vardı

Moskova ve İstanbul 26 Nisan 2021 – Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF, Rusya Varlık Fonu) ve Türk Viscoran İlaç şirketi, koronavirüse karşı dünyada ilk tescil edilmiş aşı olan Sputnik V aşısının ülkede üretimi için işbirliği yapmaya karar verdi.

Viscoran İlaç, ürünün yerelleştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmüştür ve Türkiye’nin düzenleyici kurumlarından aşı iznini alır almaz Sputnik V’nin Rusya’dan tedarikine hemen başlayabilecektir. Şirket ayrıca önümüzdeki aylarda, ülkedeki çeşitli tesislerde üretime başlamayı hedeflemektedir.

Viscoran İlaç, RDIF ile olan sözleşmesinin bir parçası olarak, sektöründe lider diğer yerel farmasötik üreticileri ile ortaklık tesis etme konusuna destek sağlamaktadır. Teknoloji transferi şu anda CinnaGen İlaç şirketi ile sonuçlandırma aşamasındayken, genel kapasitenin artırılması için diğer iki üretim tesisi ile görüşmeler halen sürmektedir.

Sputnik V, toplamda 3 milyardan fazla nüfusa sahip 61 ülkede tescil edilmiştir. Sputnik V aşısı, 5 Aralık 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında Rusya'da aşının her iki dozu ile aşılanmış olanlar arasında yapılan araştırmadan elde edilen koronavirüs enfeksiyon oranına ilişkin verilerin analizine göre %97.6 etkinlik göstermiştir.

Aşı, kanıtlanmış ve kapsamlı şekilde incelenmiş insan adenoviral vektörlerine dayanmaktadır ve aşılama sürecinde iki doz için iki farklı vektör kullanılmaktadır; böylece, her iki doz için de aynı uygulama mekanizmasını kullanan aşılardan daha uzun süre bağışıklık sağlamaktadır.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu CEO’su Kirill Dmitriev, “Viscoran İlaç ile yapılan anlaşma, üretim kapasitemizi artırmayı ve Sputnik V tedarikini küresel olarak kolaylaştırmayı sağlıyor. Birçok Asya, Latin Amerika, Avrupa ve BDT ülkesinde önde gelen ilaç üreticileriyle anlaşmalara vardık ve bu ortaklıklar sayesinde güvenli ve etkili Rus aşısı 60'tan fazla ülkede insanlara sunulmuş olacak” dedi.

Viscoran İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran ise “Üretim sözleşmeleri, lisanslama süreçleri, depolama ve dağıtım konularına ek olarak, ürün üzerinde bazı klinik çalışmaların yürütülmesi de Sputnik V aşısı için Rusya ile işbirliğimizin bir parçasıdır. Bu konudaki çalışmalarımız da çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Uluslararası camiada konu olan bu kadar değerli bir ürüne katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Sputnik V aşısının pek çok avantajı vardır:

5 Aralık 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında Rusya’da Sputnik V'nin her iki dozuyla aşılanmış kişilerden toplanan koronavirüs enfeksiyon oranına ilişkin verilerin analizine göre Sputnik V'nin etkinliği %97.6'dır;

Sputnik V aşısı, soğuk algınlığına neden olan ve binlerce yıldır var olan kanıtlanmış ve kapsamlı şekilde incelenmiş insan adenoviral vektörleri platformuna dayanmaktadır.

insan adenoviral vektörleri platformuna dayanmaktadır. Sputnik V, aşılama sürecinde iki doz için iki farklı vektör kullanır ve böylece, her iki doz için de aynı uygulama mekanizmasını kullanan aşılardan daha uzun süre bağışıklık sağlar.

Yirmi yıldan uzun süredir yapılan 250’den fazla klinik çalışma ile adenoviral aşıların güvenliği ve etkinliğinin yanı sıra bunların uzun vadeli olumsuz etkilerinin olmadığı kanıtlanmıştır.

Sputnik V'nin neden olduğu ciddi bir alerji yoktur.

Sputnik V'nin, +2-+8C olan saklama sıcaklığı, ek bir soğuk zincir altyapısına yatırım yapmaya gerek kalmadan , geleneksel bir buzdolabında saklanabileceği anlamına gelir.

, geleneksel bir buzdolabında saklanabileceği anlamına gelir. Doz başına 10$’dan düşük olan fiyatı, Sputnik V'yi dünya çapında uygun fiyatlı bir hale getirmektedir.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), saygın uluslararası finansal ve stratejik yatırımcıların yanı sıra başta Rusya’dakiler olmak üzere, öz sermaye ortak yatırımları yapmak amacıyla 2011 yılında kurulan Rusya varlık fonudur. RDIF, Rusya ekonomisine doğrudan yatırım için bir katalizör görevi görür. RDIF yönetim şirketi Moskova’dadır. RDIF hâlihazırda, toplamda 1.9 trilyon Ruble değerinde olan ve Rusya Federasyonu’nun %95’ini kapsayan 80'den fazla projenin yabancı ortaklarla başarılı bir şekilde ortaklaşa uygulanmasından edindiği bir tecrübeye sahiptir.

RDIF portföy şirketleri 800.000'den fazla kişiyi istihdam etmekte ve Rusya'nın GSYİH'sinin yüzde 6'sından fazlasına denk gelen gelir elde etmektedir. RDIF, 18'den fazla ülkenin önde gelen uluslararası ortak yatırımcıları ile toplamda 40 milyar dolardan fazla değere sahip stratejik ortaklıklar kurmuştur. Daha fazla bilgi www.rdif.ru adresinde bulunabilir."