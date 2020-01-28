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Anne karnında ölen ikiz bebekler için il sağlık müdürlüğünden açıklama geldi
Bolu İl Sağlık Müdürlüğü anne karnındaki 5 aylık ikiz bebeğin yaşamını yitirmesiyle ilgili ailenin doktor ihmali iddialarına yönelik açıklama yaptı
Anne karnında ölen ikiz bebekler için il sağlık müdürlüğünden açıklama geldi
28 Ocak 2020 - DHA
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BOLU- Bolu’da, ikiz bebek bekleyen Mehmet-Güler Kılıç çiftinin 5 aylık bebeklerinin anne karnında ölmesi üzerine, baba Mehmet Kılıç, yaşanılanların doktor ihmali olduğunu söyleyerek isyan etmiş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü de 'ihmal' iddialarına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Anne karnında ölen ikizlerle ilgili 'doktor ihmali' iddiası

"Maalesef 21 haftalık ikiz bebekleri kaybetmiş bulunmaktayız. Değerli ailemizin üzüntülerini paylaşıyoruz. Hastamız, gebeliğinin başından itibaren hem aile hekimliği hem de devlet hastanemiz tarafından yakinen takip edilmiştir. Hasta, hastanemiz aciline başvurmuş, gerekli tetkikler doktor kontrolünde yapılmıştır. Bu tetkiklerde olağan dışı bir durum tespit edilmediği anlaşılmıştır. Olay vuku bulduğunda hastamız, farklı bir şikâyet ile hastaneye başvurmuş, nöbetçi kadın doğum uzmanımız tarafından tetkik edilmiş ve gerekli muayene yapılmıştır. Bebeklerin anne karnında kalp seslerinin alınamaması üzerine hasta yakınlarının, gündüz muayene oldukları diğer acil doktorunun odasına ağır sözler ve hiddetle yürüdükleri, bunun üzerine olayda adı geçen hekim ve tıbbi sekreterin hastane güvenliği tarafından güvenlik sebebi ile poliklinikten çıkarıldığı anlaşılmıştır. Aynı anda adı geçen hastamız, acilde kadın doğum uzmanının kontrolünde muayene ve tetkiki bir başka odada aksamadan devam etmiştir."

Anahtar Kelimeler:

bolu ikiz bebek doktor ihmali

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