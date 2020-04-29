Anne kedi, hasta olan yavrusunu acil servise böyle getirdi

İstanbul'da kaydedilen görüntüler sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasına girdi. Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak hastanenin acil servisine götüren anne kedi, sağlıkçılardan yardım istedi.
Yavrusuyla birlikte acil servisin kapısından girdikten sonra etraftaki insanları inceleyip, sağlık görevlilerin yanına giden ve yakarıs bir ses tonuyla yardım isteyen anne kedi ve yavrusu sağlık personelinden beklediği karşılığı aldı.
Minik yavrunun bakımı yapılırken, anne kediye de süt ve mama verildi. Hastane çalışanları yavru kediye yaptıkları müdahalenin ardından veterine yönlendirerek tam tedavisinin yapılmasını sağladı.
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