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Anne kedi, hasta olan yavrusunu acil servise böyle getirdi
Doğadaki tüm anneler gibi, kediler de yavrularını korumak için ellerinden geleni yapıyor. Sosyal medyada paylaşılan bir kedinin hasta yavrusunu ağzında taşıyarak hastaneye götürdüğü fotoğraflar, herkesin yüreğini ısıttı.
Anne kedi, hasta olan yavrusunu acil servise böyle getirdi
29 Nisan 2020 12:34 - Tv100
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İstanbul'da kaydedilen görüntüler sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasına girdi. Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak hastanenin acil servisine götüren anne kedi, sağlıkçılardan yardım istedi.

Yavrusuyla birlikte acil servisin kapısından girdikten sonra etraftaki insanları inceleyip, sağlık görevlilerin yanına giden ve yakarıs bir ses tonuyla yardım isteyen anne kedi ve yavrusu sağlık personelinden beklediği karşılığı aldı.

Minik yavrunun bakımı yapılırken, anne kediye de süt ve mama verildi. Hastane çalışanları yavru kediye yaptıkları müdahalenin ardından veterine yönlendirerek tam tedavisinin yapılmasını sağladı.

Anahtar Kelimeler:

kedi acil servis

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