Anne kedi, hasta olan yavrusunu acil servise böyle getirdi

Doğadaki tüm anneler gibi, kediler de yavrularını korumak için ellerinden geleni yapıyor. Sosyal medyada paylaşılan bir kedinin hasta yavrusunu ağzında taşıyarak hastaneye götürdüğü fotoğraflar, herkesin yüreğini ısıttı.

29 Nisan 2020 12:34 - Tv100