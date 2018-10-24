Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı: 'Yenidoğan bebek ölüm oranları yüzde 33 azaldı'

Özkozacı, vakfın kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla düzenlenen sempozyumda,Türkiye'de bir yaşına gelmeden ölen bebeklerin yarısından fazlasının, yaşamlarının ilk ayında hayatını kaybettiğini ifade etti.

Dernek kurulduğunda Türkiye'deki bebek ölüm oranının yüzde 40'lar civarında olduğunu anımsatan Özkozacı, şunları kaydetti:

"Bugün gelinen noktada ise bu oran yüzde 7,5 seviyesine inmiş durumda. Yenidoğan bebek ölüm oranı 8 yılda yüzde 33 azaldı. O günden bugüne büyük gelişme katettik ancak daha gidecek çok yolumuz var. Vakıf olarak, bebek ölümlerinin azaltılmasında eğitimin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu inançla, vakfımız bünyesinde çalışan ve çeşitli üniversitelerimizde görevli 42 öğretim üyesi, genç doktorlarımıza, hemşirelerimize, aile hekimlerimize ve annelerimize yönelik eğitimler düzenleyerek, bu konuda farkındalık yaratılması için çalışıyor.

Günümüzde bir ülkedeki bebek ölümlerinin hızı, gelişmişlik göstergesi olarak kabul ediliyor. Ülkemizdeki yüksek bebek ölüm oranları ne yazık ki Türkiye'nin geri kalmış ülkeler arasında yer almasına neden oluyor. Bu tabloyu değiştirmek üzere ilk günden beri çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönem projelerimiz arasında önceliği yenidoğanların bakımından sorumlu tüm sağlık personeli ile ailelerinin eğitilmesine ve bu sayede bir bilinç oluşturmaya, yanı sıra da yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin ihtiyaç duyduğu araç ve gereçlerin temin edilmesine vereceğiz."

İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise yüzde 7,5 olan bebek ölüm oranını binde 5’lere düşürmeyi hedeflediklerini aktardı.

İstanbul’da 2 bin 497 yenidoğan yoğun bakım yatağı bulunduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı, bebek ölümlerinin azaltılması konusunda çok büyük bir misyon üstlenmiş durumda. Bakanlık olarak biz de her türlü desteği vermeye hazırız. Bu konuda farkındalık yaratılması için özellikle Türkiye çapındaki tüm aile hekimlerinin eğitilmesi büyük önem taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

Sempozyumda ayrıca vakfa destek veren üyelere "25. Yıl Plaketleri" verildi.