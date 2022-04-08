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Antalya İl Sağlık Müdürü, halk sağlığı laboratuvarı inşaatını yerinde inceledi
Antalya İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri ekibi ile birlikte inşaatı devam etmekte olan Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı L1 Tipi inşaat alanında incelemelerde bulundu.
Antalya İl Sağlık Müdürü, halk sağlığı laboratuvarı inşaatını yerinde inceledi
08 Nisan 2022 12:58 - İHA
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Kepez İlçesi Şafak Mahallesinde 5 bin 88 metrekarelik arsa üzerine inşaa edilen laboratuvar inşaatının fiziki gerçekleşme oranı yüzde 44 iken 2023 Şubat ayı içerisinde de tamamlanması bekleniyor.

 

 

“Sağlık turizmi açısından tercih ediliyor”

İnşaat çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, “L1 Hizmet Tipi Halk Sağlığı Laboratuvarı ilgili standarda göre akredite olan, ilgili mevzuatı çerçevesinde genel müdürlükçe belirlenen klinik ve klinik dışı analizleri gerçekleştiren ve ayrıca bölgedeki L2 hizmet tipi laboratuvarlara analiz, eğitim ve danışmanlık hizmeti sunan laboratuvardır. İlimiz bildiğiniz gibi sağlık turizmi alanında da birçok tedavide tercih edilen bir bölgedir. Donanımlı sağlık merkezlerimizle vatandaşlarımıza ve tedavide ilimizi seçen tüm uluslararası hastalarımıza daha iyi sağlık hizmeti sunmak için çalışmaktayız” dedi.

Anahtar Kelimeler:

antalya halk sagligi laboratuvari l1 tipi op dr ismail basibuyuk

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