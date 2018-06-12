Antalya Tabip Odasından şiddet mağduru doktora anlamlı ziyaret

İlk olarak olayın yaşandığı Çamyuva Aile Sağlık Merkezi önünde basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasının ardından Kemer Cumhuriyet Savcısı Sayın Filiz Sarkkaya ve Kemer Kaymakam Vekili sayın İbrahim Keklik heyet olarak ziyaret edildi. Görüşmelerden sonra heyet Dr. Kenan Özgen’i hastanede ziyaret etti.

Antalya Tabip Odası Başkanı Prof.Dr.Nursel Şahin de hekime şiddetin çok uzun süredir gündemlerinde olduğunu belirterek, "Kenan arkadaşımız burada çok ciddi bir yaşamsal risk oluşturan şiddetle karşı karşıya kalmıştır. Özellikle bu sağlıkta dönüşüm programı uygulandıktan beri artan sağlık sorunları hekimlerle hastaları karşı karşıya getirdikçe bu şiddetin ivmesi artıyor. Ama Aile Sağlık Merkezindeki arkadaşlarımız ya da acil hekimlerimiz daha çok hastalarla yüz yüze ve belki de Aile Sağlığı Merkezleri yalnızlık dolayısıyla daha fazla tehlike barındırıyor" dedi.

Prof.Dr.Şahin, Türk Tabipleri Birliği'nin hazırladığı bir yasal düzenleme tasarısı olduğunu, buna göre hekimlere yapılan saldırı yaşamsal risk oluşturuyorsa ve oradaki sağlık hizmetini aksatıyorsa iki kat ceza verilebileceğini anlattı. Hekimlerin görevleri başında uğradıkları saldırıların bir iş kazası olduğunu ifade eden Şahin, "Dolayısıyla sosyal ve bütün haklarıyla cezayı haklarıyla bir iş kazası olarak görülmesini istiyoruz" dedi.

Prof.Dr.Şahin, görüştükleri Kaymakamlık ve Cumhuriyet Savcılığından olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, "Arkadaşımızın yanındayız" diye konuştu.

Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Naci İşoğlu da saldırganın serbest bırakılmasının çok acı olduğunu söyledi. İşoğlu, şöyle dedi

Bir an önce bu gerçekler görülmeli ve yasal düzenleme hemen yapılmalıdır. Hemen şimdi yapılmalıdır, hiçbir şey beklemeksizin. Çünkü bundan sonra yaşanacakların ölçüsüdür bu. Bu şekilde sonuçlanan saldırganların serbest bırakıldığı durumlar daha sonraki dönemlerde insanların daha sık hekime yönelik şiddeti arttırmasına neden olacaktır. Acilen başsavcılığın kararından dönüp gerekli yasal yaptırımı yapmasını bekliyoruz.

Antalya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr.Tayyar Asrık, yıllardır sağlık çalışanlarına karşı şiddeti önlenmenin ilk adımının Sağlıkta Şiddet Yasası'nın bir an önce çıkarılması olduğunu tekrar ettiklerini hatırlatarak, "Bu yaşadığımız olayda da saldırgan serbest bırakılmıştır. Bu tür saldırı planı olan kişiler biliyorlar ki sonuçta ifadeleri alınacak ve serbest kalacaklar. Bir hekime saldırmayı düşünen kişi bilmelidir ki olayın sonucunda tutuklanacak ve ertelemesiz hapis cezası alacak ancak o zaman caydırıcılıktan söz edilebilir. Bizler bu ve bugüne kadar yaşanan şiddet olaylarını kınıyoruz ve Sağlık Bakanlığı ve devleti yönetenlere bu nedenle kızgın ve kırgın olduğumuzu belirtmek istiyoruz" dedi.