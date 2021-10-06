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Antalya'da motosikletiyle TIR'a çarpan sağlık memuru hayatını kaybetti
Antalya'da kullandığı motosikletle, park halindeki TIR'a çarpan sağlık memuru Ramazan Öztürk (58), yaşamını yitirdi.
Antalya'da motosikletiyle TIR'a çarpan sağlık memuru hayatını kaybetti
06 Ekim 2021 11:13 - DHA Bülent TATOĞULLARI
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Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi'nde meydana geldi. Semt polikliniğinde sağlık memuru olan evi ve 2 çocuk babası Ramazan Öztürk, mahalledeki arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra evine dönerken, kullandığı motosikletle park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın Öztürk, kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Ramazan Öztürk’ün cenazesi, otopsinin ardından Muratpaşa ilçesi Lara Feddahlar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Anahtar Kelimeler:

antalya motosiklet tir kaza saglik memuru trafik kazasi

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