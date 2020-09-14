Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da personelin yıllık ve ücretsiz izinleri ikinci emre kadar durduruldu
Pandemide gelinen noktada Antalya'da personel izinleri ikinci bir emre kadar durduruldu
Antalya'da personelin yıllık ve ücretsiz izinleri ikinci emre kadar durduruldu
14 Eylül 2020 22:02 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Antalya Sağlık Müdürlüğünün yayımladığı yazıda şu ifadeler yer aldı:

Bilindiği üzere Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 02/06/2020 tarih ve 1483 sayılı "COVİD-19 Kapsamında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu yazıları ile daha önce gönderilen izinler hakkındaki yazıları yürürlükten kaldırılmış ve normalleşme sürecinde yıllık izinler kullandırılmaya başlanmıştı.

Ancak COVİD-19 salgınının ilimizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetler kapsamında Müdürlüğümüz ve bağlı tüm birimlerimizde yasal mazeret izinleri (evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat) hariç, yıllık izinler ve 5 hizmet yılı nedeniyle verilen ücretsiz izinler ikinci bir emre kadar durdurulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

covid antalya

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.