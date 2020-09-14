Antalya'da personelin yıllık ve ücretsiz izinleri ikinci emre kadar durduruldu

Antalya Sağlık Müdürlüğünün yayımladığı yazıda şu ifadeler yer aldı:

Bilindiği üzere Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 02/06/2020 tarih ve 1483 sayılı "COVİD-19 Kapsamında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu yazıları ile daha önce gönderilen izinler hakkındaki yazıları yürürlükten kaldırılmış ve normalleşme sürecinde yıllık izinler kullandırılmaya başlanmıştı.

Ancak COVİD-19 salgınının ilimizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetler kapsamında Müdürlüğümüz ve bağlı tüm birimlerimizde yasal mazeret izinleri (evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat) hariç, yıllık izinler ve 5 hizmet yılı nedeniyle verilen ücretsiz izinler ikinci bir emre kadar durdurulmuştur.