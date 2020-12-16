Antalya'da skandal olay: Başhekimin hemşireye verdiği ceza tepki topladı

Antalya'da Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan'ın bir hemşireye 500 kere "Ben salağım servisimden başka servise gittim" yazdırması tepkilere neden oldu

16 Aralık 2020 17:29 - En Son Haber