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Antalya'da skandal olay: Başhekimin hemşireye verdiği ceza tepki topladı
Antalya'da Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan'ın bir hemşireye 500 kere "Ben salağım servisimden başka servise gittim" yazdırması tepkilere neden oldu
Antalya'da skandal olay: Başhekimin hemşireye verdiği ceza tepki topladı
16 Aralık 2020 17:29 - En Son Haber
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Antalya’da bulunan Kumluca Devlet Hastanesinde skandal bir olay yaşandı.

Başhekim Ayşegül Alkan, Sağlık Müdürlüğü yetkililerine hastaneyi gezdirirken başka bir hastaya yardıma giden nöbetçi hemşirenin yerinde olmadığını fark etti.

Alkan, bunun üzerine nöbetçi hemşireye “A4 kağıdına 500 kere ‘Ben salağım servisimden başka servise gittim’ yazacaksın” dedi.

500 KERE 'BEN SALAĞIM SERVİSİMDEN BAŞKA SERVİSE GİTTİM' YAZDIRILDI

Söz konusu kararın karşısında şok olan sağlık emekçisinin, A4 kağıdına 500 kere istenilen cümleyi yazdığı ancak başhekimin talimatıyla evrakı kayıttan geçiremediği öne sürüldü.

Öte yandan sosyal medyada yankı uyandıran olay, birçok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.

Anahtar Kelimeler:

antalya bashekim aysegul alkan kumluca devlet hastanesi

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People
3
1) Doc (Dr)
16.12.2020 19:44:19
Bashekimlik bu olamaz yazık
People
4
2) Emekli hemsire (Hemşire )
16.12.2020 19:41:10
Asil salağın kim olduğunu biliyorum. Egonu tatmin etmek isterken salaklığın gün yüzüne çıkıyor.
People
1
3) Cemal (Kardiyolog)
16.12.2020 18:39:13
Siz de inandınız mı? Tek taraflı insanları suçlamayın.O başhekimin bundan haberi var mı? Onu dinlediniz mi? Tek taraflı infaz olmaz
People
6
4) tansel özbent (beyin cerrahı)
16.12.2020 18:29:23
eğer o şekilde yazıyorsa yazdığını zavallım kabulleniyor demektir yeni mezun olmalı. başhekim ise böyle yaptırttı ise bu belgeli ve ispatlı mobing demektir . hemşire kardeşimiz kafasını çalıştırır ve cumhuriyet savcılığına insan hak ihlali ve mobing başvurusunda bulunursa sayın başhekim binlerce kez a4 e ben nasıl bunu yaptım salak olan asıl benmişim diye yazmak zorunda kalır. sağlıkçının sağlıkçıya böylesine faşizan yaklaşımı kabul edilemez
People
10
5) Murat (Öğretmen)
16.12.2020 18:00:17
Bı hemşire bunu yaşıyorsa var bir sıkıntı. Kim kime böyle birşey yazdırabilir. Bu başhekimlikte haddini aşmış.
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