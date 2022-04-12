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Antalyalı doktor isyan etti: Bize 'Ev yok' diyerek Ruslara ve Ukraynalılara veriyorlar
Antalya Kaş Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir doktor, kira fiyatlarına isyan etti. Lojman olmamasına da tepki gösteren doktor, ev sahiplerinin ise Rus ve Ukrayna vatandaşı kişilere ev kiraladığını söyledi
Antalyalı doktor isyan etti: Bize 'Ev yok' diyerek Ruslara ve Ukraynalılara veriyorlar
12 Nisan 2022 11:12 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Antalya Kaş Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir doktor Kaş'ta kira fiyatlarının yüksek olmasına tepki gösterdi. 

Var olan evlerin de Rus ve Ukraynalı kişilere kiralandığını belirten Dr.Eda_Han isimli kullanıcı şu ifadeleri kullandı:

"Antalya Kaş'ta inanılmaz derecede Rus ve Ukraynalı insanlar var. İlçenin yüzde 80'i yabancı. Aylık 20 bin TL'den evleri kiralıyorlar. Kimisi haftalık 90 TL'ye. Bunu fırsat olarak gören yerliler buraya atanan doktor, hemşire, öğretmen vs'ye kiralik evleri olsa da yok diyor.

Hastanenin aciline gelenlerin yüzde 30 kadarı şu anlık yabancı. İngilizce anlaşıyoruz. Yaz sezonunda yüzde 75'i bulur. Kendi ülkemizde azınlık durumdayız. Sadece turizm için gelseler okey. Fakat hepsi ev ve arabayı halletmis burada kalıcılar. Olan yine kendi vatandaşımıza oluyor. SBa kadrosu açarken doktorlar icin lojman açmayı da düşündünüz mü?"

Anahtar Kelimeler:

antalya kas devlet hastanesi dr eda han rus ukraynali

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