ANTGİAD, sağlık çalışanlarının çocuklarına hediye gönderdi

ANTGİAD Başkanı Osman Sert, yönetim kurulu üyeleri Metin Antep, Yakup Küçükçiloğlu, Serkan Sarıdaş ve derneğin Fikir Kulübü Üyesi Eser Akkaya, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Yalçın Yüksel ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülcan Katı'yı makamında ziyaret etti. ANTGİAD Başkanı Osman Sert, koronavirüs döneminde de sosyal sorumluluk projelerine devam ettiklerini belirtti. Koronavirüsle mücadelede ön safhada çalışan sağlık çalışanlarının ailelerinden, çocuklarından ayrı kaldığını hatırlatan Sert, şu ifadeleri kullandı:

"ANTGİAD Fikir Kulübü'müzle birlikte, sağlık çalışanlarının çocuklarına jest yapmak istedi. Pandemi sürecinde ailelerinden ayrı kaldığından dolayı onları onurlandırmak amaçlı bir proje geliştirdik. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nden alınan izinle pandemi sürecinde koronavirüs servisinde çalışan sağlık çalışanlarının adres bilgilerini alarak, çocukları için eğitici ve zeka oyunlarından oluşan hediyeler düşündük. Adreslerine kargoya vermeye başladık. Hediyenin yanı sıra güzel bir mektupla birlikte bu zorlu süreçte onların ailelerinden ayrı kalmasının ne kadar zor olduğunu, ailelerinin çok onurlu bir görev yaptıklarını paylaştık. Birlik ve beraberlikten kuvvet doğacağını küçük bir farkındalık projesiyle birlikte bir mesaj ulaştırmaya çalıştık"