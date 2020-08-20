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Anthony Fauci: Ateş ölçümünün Kovid-19 ile savaşta pek bir faydası yok
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Fauci, kapalı mekanlara girerken yapılan ateş ölçümlerinin yeni tip koronavirüsle mücadelede sanıldığı kadar fazla fayda sağlamadığını söyledi.
Anthony Fauci: Ateş ölçümünün Kovid-19 ile savaşta pek bir faydası yok
20 Ağustos 2020 10:30 - Sputnik
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ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, ateş ölçümlerinin insanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyıp taşımadığını anlamak açısından oldukça yanlış bir yöntem olduğunu dile getirdi.

Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'nin Facebook'tan yaptığı canlı yayına katılan Fauci, ateş ölçümlerinin çoğu zaman hatalı olduğunu belirtti.

Sıcak yaz mevsimin yanlış sonuçlar alınmasına neden olduğunu söyleyen Fauci, Beyaz Saray'da ölçümlerin artık yapılmadığı bilgisini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Geçen gün Beyaz Saray'a gittim. Klimalı araca binene kadar ateşim 103 gibiydi ve sonra 97.4 oldu. Başka bir tesise girmeye çalıştığımda ateşim 93'tü, bu da muhtemelen solunum cihazı kullanmam gerektiği anlamına geliyordu. Bence bundan vazgeçip tedbirli olmalı, sorular sormalı, bu şekilde yapmalıyız."

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