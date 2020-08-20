Anthony Fauci: Ateş ölçümünün Kovid-19 ile savaşta pek bir faydası yok

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, ateş ölçümlerinin insanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyıp taşımadığını anlamak açısından oldukça yanlış bir yöntem olduğunu dile getirdi.

Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'nin Facebook'tan yaptığı canlı yayına katılan Fauci, ateş ölçümlerinin çoğu zaman hatalı olduğunu belirtti.

Sıcak yaz mevsimin yanlış sonuçlar alınmasına neden olduğunu söyleyen Fauci, Beyaz Saray'da ölçümlerin artık yapılmadığı bilgisini paylaşarak şu ifadeleri kullandı: