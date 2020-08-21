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Antibiyotiğin, doğum kontrol haplarının etkisini kırabildiği ortaya çıktı
Kadınların iki ilacı birden alırken ekstra önlem alması öneriliyor
Antibiyotiğin, doğum kontrol haplarının etkisini kırabildiği ortaya çıktı
21 Ağustos 2020 10:22 - Independent Türkçe
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Araştırmacılar, antibiyotik alımının doğum kontrol haplarının etkinliğini azaltabileceğini söylüyor.

Bilim insanları kadınlara, bakterileri öldüren ilaçları kullanırken istenmeyen gebeliklerden kaçınmak için ekstra önlemler almasını öneriyor.

British Medical Journal Evidence-Based Medicine'de yayımlanan araştırmada şu ifadeler yer aldı:

Bu kanıt, antibakteriyel ilaçların hormonal doğum kontrol haplarıyla etkileşimi olduğunu gösteriyor. Bu durum potansiyel açıdan doğum kontrol haplarının etkisini kırabilir.

Söz konusu tedbir ilkesi, hormonal doğum kontrol kapları kullanan kadınlara, kısa süreliğine antibakteriyel ilaçlar da almaları halinde ek kontrol önlemlerine başvurmaları tavsiyesinin verilmesini zorunlu kılıyor.

Öte yandan, uzmanlar Birleşik Krallık'taki çoğu doğum kontrol hapının, antibiyotikler dahil diğer bazı ilaçlarla beraber kullanımında etkisinin azalabileceği uyarısıyla satıldığını belirtiyor.

Çalışmaya dahil olmayan Londra Hijyen ve Tropik Tıp Okulu Profesörü Stephen Evans, "Hastaya verilen kitapçıklar okunmuyor gibi görünüyor. Bazı prospektüslerin bu sorundan bahsetmiyor olması veya hastanın kendisine söylenenleri unutması da mümkün" dedi.

Düzenleyiciler tarafından yürütülen Sarı Kart programı üzerinden toplanan verileri inceleyen Oxford Üniversitesi Nuffield Temel Sağlık Bilimleri Bölümü'nden bilim insanlarına göre bulguları, istenmeyen gebeliklerin antibiyotik kullanan kadınlarda 7 kat yaygın olduğunu gösterdi.

Diğer ilaçlarda karşılaştırıldığında enzim indükleyen (hormonal doğum kontrol etkisini kırdığı bilinen) ilaçları kullanan kadınlarda ise istenmeyen gebelik, 13 kat fazla gözlemlendi.

Öte yandan Profesör Evans, bu raporların "nedensel etkilere yönelik önerilerden daha fazla anlam ifade etmediğini" söyledi.

Sorun şu: Bu veriler, aşırı bildirimin nedensel bir etki olduğuna dair iyi bir kanıt sunmuyor ve potansiyel sorunun büyüklüğünü de göstermiyor.

55 yıldan uzun bir sürede bildirilen 46 istenmeyen gebelik, gerçek rakamın altında olabilir. Ama buna rağmen, ciddi bir sağlık sorununa işaret etmeyebilir.

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