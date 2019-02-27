SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Antibiyotik direncine bağlı her yıl 10 milyon kişi ölebilir
Türk Eczacıları Birliği akılcı ilaç kullanımına dikkat çekmek için açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada antibiyotik direncinin halk sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekilerek sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi ve sağlık profesyonellerinin iş birliği içinde olması gerektiği vurgulandı. Antibiyotik direncine de dikkat çekilen açıklamada önlem alınmadığı takdirde 2050 yılında antibiyotik direncine bağlı olarak her yıl 10 milyon kişinin hayatını kaybedebileceği belirtildi
Antibiyotik direncine bağlı her yıl 10 milyon kişi ölebilir
27 Şubat 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

TEB’ten yapılan açıklamada Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; ilaçların yüzde 50’sinden fazlasının uygun olmayan şekilde reçetelendirildiği, temin edildiği, satıldığı ve hastaların ilaçlarını doğru şekilde kullanmadığı belirtildi.

Küresel bir sorun olan akılcı olmayan ilaç kullanımına dikkat çekilen açıklamada şu bilgiler kaydedildi: ”Hastalıkların tekrarlaması/uzaması, ilaçların hastaya zarar verme riskinin artması, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesi, hastanın ilaç bağımlısı olması, ilaçların yanlış kullanılması, etkileşim riski bulunan ilaçların bir arada kullanılması, kaynakların gereksiz kullanımı gibi pek çok tıbbi ve ekonomik sorunu da beraberinde getiriyor. “

Antibiyotik direnci halk sağlığını tehdit ediyor

Akılcı olmayan ilaca dair akla ilk gelen konulardan birisi de yanlış, gereksiz ve aşırı kullanımdan kaynaklı antibiyotik direnci olduğu belirtilen açıklamada önlem alınmadığı takdirde 2050 yılında antibiyotik direncine bağlı olarak her yıl 10 milyon kişinin hayatını kaybedeceği öngörülmekte olduğu kaydedildi.

Son yıllarda Sağlık Bakanlığı’nın akılcı antibiyotik kullanımına ilişkin yaptığı kampanyaları desteklediklerini belirten TEB, bu kampanyaların da yardımıyla akılcı olmayan antibiyotik kullanımında son yıllara oranla düşüş olsa da hâlihazırdaki oranların, istenen düzeyde olmadığını belirtti. Yapılan açıklamada 2018 verilerine göre OECD ülkelerinde günlük antibiyotik kullanım miktarı ortalama 20,8 iken Türkiye’de bu oran 40,6 olduğu kaydedildi.

Sağlık okuryazarlığı istenen seviyede değil

Sağlık okuryazarlığının düşük olması akılcı ilaç kullanımının önündeki en büyük engellerden birisi olduğu ifade edilen açıklama şu şekilde devam etti:  

“Bir toplumdaki yetersiz sağlık sonuçlarının ortaya çıkışının, söz konusu toplumdaki sağlık okuryazarlığının düzeyi ile ilişkili olduğu unutulmamalı; düşük sağlık okuryazarlığının, sağlık harcamalarında artışı, sağlıkta eşitsizliği, koruyucu sağlık hizmetlerinde yetersizliği beraberinde getirdiği göz önünde bulundurulmalıdır.

Etkin ve etkili ilaç kullanımı, çağdaş eczacılığın en önemli ögelerindendir. Halka en yakın sağlık danışmanı olarak ülkenin her yerinde hizmet veren eczacılarımız; düşük seviyedeki sağlık okuryazarlığının yol açabileceği olumsuzluklara karşı ilacın akılcı kullanımı, tedavi sürecinin yönetimi, toplum sağlığının korunması noktasında önemli roller üstlenmektedir.

Buna bağlı olarak reçetesiz ilaç konusunun ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak karşımızda durduğunu hatırlatmakta fayda var. Reçetesiz ilaç kategorisinin genişletilmesi beraberinde reklamı ve ilaçların eczane dışına çıkmasını getirecektir. Bunun yanı sıra ilacın gelişigüzel, uygunsuz, akılcı ilaç ilkelerine aykırı şekilde kullanımına neden olacak ve kamu ilaç harcamalarının artmasına sebebiyet verecektir. Sağlık parametrelerinde ciddi bir tahribata yol açacak olan bu durumu düzeltmek için de daha fazla harcama yapılması gerekecektir.”

Sağlık profesyonelleri iş birliği içinde olmalıdır

Akılcı ilaç kullanımı; ilaç politikalarının belirlenmesinden başlayan, ilacın üretiminden dağıtımına, hekimin reçetelendirmesinden eczaneden temin edilmesine, saklanma koşullarından imhasına uzanan bir süreci kapsadığı belirten Türk Eczacılar Birliği açıklamalarını şöyle sürdürdür: “Hekimin yönlendirmesi olmadan, eczacıya danışılmadan yürütülen tedavilerin yarardan çok zarar vereceği, tedavinin kişiye özgü olduğu kamuoyuna etkili bir şekilde anlatılmalıdır. İlacın doğru kullanılmadığı takdirde istenmeyen pek çok sonuca yol açacağı unutulmamalı; kimyasal ya da bitkisel kökenli tüm ilaçlar, yalnızca ilacın uzmanı olan eczacıların danışmanlığında halka ulaştırılmalıdır.”

 “Sağlığa ayrılan bütçenin yetersiz olduğu, sağlıkta cepten harcamaların giderek arttığı, sağlık okuryazarlığının düşük olduğu toplumumuzda akılcı ilaç kullanımını sağlamak adına başta hekimler ve eczacılar olmak üzere tüm sağlık profesyonelleri, sağlık otoritesi, meslek örgütleri ve üniversitelerin iş birliği halinde çalışması elzemdir” notu düşülen açıklamada  her ilacın toksik bir madde olduğu ve uygunsuz kullanıldığında ölümle dahi sonuçlanabilecek ciddi hasarlar oluşturabileceği vurgulandı.  

 

Anahtar Kelimeler:

akilci ilac kullanimi antibiyotik direnci teb saglik okuryazarligi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
0
1) DR (dr)
27.02.2019 16:02:37
Aile hekimi olarak çalışıyorum. Türk Eczacıları Birliği'nin bu konudaki çalışmalarını görünce fazlasıyla memnun oldum. Çünkü akşama kadar eczacıların "al şu antibiyotiği kullan aile hekimine yazdırırsın" uygulamasıyla uğraşıyoruz. Türk Eczacıları Birliği ilk aşamada kendi üyelerine bu konuda eğitim verirse iyi olur.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Sağlık-Sen Metin MEmiş Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ doktorKocaeli Devlet Hastanesi hasta bilgilendirme ekranı Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe tuz tüketimisağlık turizmi Sultan 1. Murat Devlet HastanesiYozgat Şehir Hastanesi İbrahim Akkurt başhekimAcil Servis Çağdaş Can tıbbi dedektif bilim kurguYıldırım Beyazıt Üniversitesi Optisyenlik BölümüCerrahpaşa Tıp Fakültesi Özgür Kasapçopur Çocuk Romatoloji Derneği İstanbul Üniversitesi akılcı ilaç kullanımı antibiyotik direnci TEB sağlık okuryazarlığı basagrisi ve agri calismalari dernegi'doğum komplikasyonlarıohsad gelecegin hastaneleriTİSK Bursa Uludağ Üniversitesi mikroskopSağlık Bilimleri Üniversitesi Cevdet Erdöl Arzu KanıkHacettepe Üniversitesi Okan Bülent Yıldıznadir hastalıklar albino Tourette SendromuEge Geriatri Derneğisağlıkta şiddet Hasan Cabbaracil tıp teknisyeniTUS STS
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.