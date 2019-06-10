Antibiyotik yerine alternatif tıbbı tercih ettiler...Çift ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulundu

İtalya’da kulak enfeksiyonu geçiren 7 yaşındaki oğullarını antibiyotik kullanmadan sadece alternatif tıpla tedavi etmeye çalışarak ölümüne yol açan aile ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulundu.

Corriere della Sera gazetesinin haberine göre, Cagli şehrinde yaşayan Marco ve Marie Bonifazi oğulları Francesco’nun hastalığının “sanıldığı kadar ciddi olmadığını” iddia eden bir alternatif tıp doktorunun yöntemine başvurdu.

Ancak çiftin alternatif tıpla tedavi etmeye çalıştığı çocuk, hastalığın teşhis edilmesinden komaya girdi ve 3 gün sonra da kulak iltihabının beyin iltihabına dönüşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Öte yandan aileye alternatif tıp yöntemini öneren homeopati doktoru Massimiliano Mecozzi de eylülde mahkemeye ifade verecek.

Mecozzi ihmalkarlık, tecrübesizlik ve “medikal doktorların koyduğu ciddi bir kulak enfeksiyonunu teşhisini hafife alma, semptomların nüksetmesine rağmen alternatif tıbba dayalı bir terapiyi reçete etmekle” suçlanıyor.

Savcılık ayrıca Mecozzi’yi, “herhangi bir tanısal analiz hazırlığı yapmamak ve hastalığın iyileşmesi için gereken antibiyotik tedavisini reçete etmemekle” de suçluyor.

Çiftin duruşmasının ardından konuşan Francesco’nun anne tarafından dedesi, ailenin normalde medikal tıp kullandığını, ancak çocuğun geçirdiği pek çok ciddi hastalık süresince çok fazla antibiyotik aldığını, ve bu yüzden alternatif tıbba yöneldiklerini söyledi.

Dede, “Acımız taze ancak yine de adalete inanıyoruz” diye konuştu.

Üç ay ertelemeli ceza alan çiftin temyize başvuracağı kaydedildi.

Independent Türkçe için çeviren: Ayşe Yıldız