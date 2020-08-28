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Antikoagülanlar, Covid-19 ölüm riskini azaltabilir
Yakın zamanda yapılan çalışmaya göre, antikoagülanlar Covid-19 ağır hastalarının ölüm oranını azaltmada etkili olabilir.
Antikoagülanlar, Covid-19 ölüm riskini azaltabilir
28 Ağustos 2020 17:29 - MEDİMAGAZİN
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Salgının başlarında, Covid-19 bir solunum yolu hastalığı olarak kabul edildi. Fakat hastalık, vücuttaki diğer birçok organı da etkisi altına alıyor. John Hopkins Üniversitesinin en son paylaştığı güncel verilere göre, dünya çapında Covid-19 vaka sayısı ise 24.4 milyonu geçmiş durumda. 

New York’taki Mount Sinai Sağlık Sisteminin yaptığı en son araştırmada, antikoagülanların hastanede yatan ağır Covid-19 hastalarının ölüm riskini yüzde 50’ye kadar indirebileceği öne sürüldü.

Ölen hastaların birçoğunun organlarında kan pıhtıları bulunuyor
Araştırmacılar, antikoagülasyonun ölüm, entübasyon ve kanamalarla ilgili ilişkisini incelemek amacıyla retrospektif bir analiz yaptı. Journal of the American College of Cardiology dergisinde yayımlanan çalışmada, 4 bin 389 hasta arasında antikoagülan tedavisi görmüş hastaların entübasyon ve ölüm oranlarında düşüş gözlemlendi. 

Hastaların yüzde 10.6’sının hastanede kaldıkları süre boyunca entübasyona ve mekanik ventilasyona ihtiyacı vardı. Terapötik antikoagülan kullananlar kullanmayanlara oranla yüzde 31 daha az entübasyona sahipken, profilaktik dozda olanlar ise yüzde 28 daha az entübasyona sahipti.

Araştırmacılar, ölen hastaların bazılarının otopsi sonuçlarına dayanarak, yaklaşık yüzde 42’sinin beyin, akciğer, karaciğer ve kalp gibi organlarında kan pıhtıları oluştuğu sonucuna vardı. 

Önceki çalışmalarda da, Covid-19’dan ölen hastaların çoğunda hem akciğer hasarı hem de birçok organda kan pıhtılaşması meydana geldiği gözlemlenmişti. The Lancet: Microbe’da yayınlanan bir çalışmada da, ölen hastaların tümünde akciğer hasarının yanı sıra böbrek hasarı da görülmüştü. Hastaların birçoğunun en az bir ana organında ise tromboz tespit edildi.
 

Anahtar Kelimeler:

covid-19 hastalar entubasyon solunum yolu hastaligi antikoagulanlar

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