SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Antimikrobiyal direnç farkındalığı için platform oluşturuldu: Antibiyotik kullanımı mercek altında
Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu Başkanı Prof. Dr. Serhat Ünal, "Gerekmediği halde antibiyotik kullanmak, doktoruna 'yaz' diye ısrar etmek en önde gelen problemlerden birisidir. Toplumu, antibiyotik kullanımı hakkında bilinçlendirmek zorundayız." dedi.
Antimikrobiyal direnç farkındalığı için platform oluşturuldu: Antibiyotik kullanımı mercek altında
01 Kasım 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi'nde Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyetince "Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Ünal, direncin antibiyotiğin kendisi olduğunu belirterek, antibiyotiğin fazla kullanımının direnci artıracağını vurguladı. Ünal, "Gerekmediği halde antibiyotik kullanmak, doktoruna 'yaz' diye ısrar etmek en önde gelen problemlerden birisidir. Toplumu antibiyotik kullanımı hakkında bilinçlendirmek zorundayız." dedi.

Antibiyotik kullanımıyla şişmanlık arasında bir ilişki olduğuna işaret eden Ünal, "2012-2013 yıllarında Amerika'da yapılmış bir çalışma. Çocukluk çağında kullanılan antibiyotik bizim mikrobiyota dediğimiz bağırsağımızdaki yaşayan bakterilerin dengesinde değişiklik meydana getiriyor. Bugün obezitenin bağırsaktaki bakterinin dengesine göre olabildiği çok bilinen bir şey." dedi.

 "Gereksiz antibiyotiği kullanmamak lazım"

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Kayacan ise antibiyotiklerin piyasaya çıktığını ve bir süre sonra antibiyotiğin direnç gücünü azalttığı için piyasada olmadığının görüldüğünü belirtti.

Kayacan, antibiyotiklerin tedavi edici kullanımı yanı sıra kardiyoloji, onkoloji hastaları gibi cerrahi ameliyat öncesinde de önleyici olarak kullanıldığını ve bunun zaruri olduğunu söyledi.

Kayacan, "Antibiyotiklerin kullanılması son derece gerekli ama doğru kullanılmadığı zaman direnç çok kolay gelişiyor. Mesela grip viral bir enfeksiyondur ve antibiyotik kullanmaya gerek yoktur ama kullanıldığında vücuttaki bazı bakteriler antibiyotiği alıyorlar. Yarın aynı bakterilerle bir enfeksiyon olduğunda o antibiyotik artık çalışmıyor. Bunu önlemek için gereksiz antibiyotiği hiç kullanmamak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kılıç, Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Patrick Muray, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi ve Cerrahisinden Prof. Dr. İlker Devrim ve Türk Yoğun Bakım Cerrahisi Temsilcisi Prof. Dr. Necati Gökmen de konuşma yaptı.

Anahtar Kelimeler:

antimikrobiyal direnc prof dr serhat unal antibiyotik

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
sağlık çalışanı sağlık yasası ahmet demircan antimikrobiyal direnc Prof. Dr. Serhat Ünal antibiyotikmardin Derik İlçe Devlet Hastanesisle prof. dr. ozgur kasapcopur sistemik lupus eritematozeczacılık kongresi erdoğan çolak kemal kılıçdaroğlu turk eczacilari birligiİzmir il sağlık bediha salnurege dogumevi ve kadin hastaliklari yargitay tazminatmalpraktis Harika Kanık
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
03/11-03/11IV. Davranış Nörolojisi ve Demans OkuluNÖROLOJİİSTA
31/10-03/11TMFTP 11. Ulusal KongresiKADIN...İSTA
31/10-03/11Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği XI. Ulusal KongresiKADIN...İSTA
31/10-04/112.Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji KongresiİMMÜNOLOJİANTA
30/10-04/1128.Ulusal Türk Ortepedi ve Travmatoloji KongresiORTOPEDİ...ANTA
31/10-04/114. Ulusal Ürolojik Cerrahi KongresiÜROLOJİANTA
31/10-04/1144. Ulusal Hematoloji KongresiHEMATOLOJİANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.