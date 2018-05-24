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Aort diseksiyonu olan hasta '25 dakikalık mola' ile ameliyat edildi
Konya'da tarlada çalışırken boynunda hissettiği şiddetli ağrı üzerine hastaneye kaldırılan Memiş Sarı, kan dolaşımı, kalp ve beyin fonksiyonları 25 dakika durdurularak yapılan ameliyatla yaşama tutundu
Aort diseksiyonu olan hasta '25 dakikalık mola' ile ameliyat edildi
24 Mayıs 2018 -
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KONYA (AA) - Konya'da tarlada çalışırken boynundaki ağrı sebebiyle hastaneye kaldırılan Memiş Sarı'ya, kan dolaşımı, kalp ve beyin fonksiyonları 25 dakika durdurularak beyin ameliyatı yapıldı.

Seydişehir ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Memiş Sarı, tarlasını suladığı sırada boynundaki şiddetli ağrı nedeniyle fenalaştı. Ağabeyi tarafından Seydişehir Devlet Hastanesine götürülen Sarı, sevk edildiği Konya Farabi Hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ufuk Özergin ve ekibi tarafından vakit kaybedilmeden ameliyata alındı.

Hastanın, beyne giden şah damarlarına operasyon yapılabilmesi için kan dolaşımı ile kalp ve beyin fonksiyonları 25 dakika durduruldu.

Sarı, zorlu geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuşarak, taburcu edildi.

Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Ufuk Özergin, hastanın tarlada çalışırken ani göğüs, sırt ve iki şah damarına yayılan ağrı sebebiyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Yakınları tarafından Seydişehir Devlet Hastanesine götürülen Sarı'nın muayenesinde, kalpten çıkan ana damarın yırtılmasıyla ortaya çıkan "aort diseksiyonu" teşhisi konulduğunu anlatan Özergin, "Hasta derhal Konya'ya sevk edilmiştir. Hastaneye sevk edilmesiyle ameliyata alınması arasındaki süre 20 dakikadır. Bu, uluslararası standartlarda bile fevkalade kısa bir süredir." dedi.

- Hasta tıbben öldü

Özergin, erişkin kalp cerrahisinin en komplike operasyonlarından birinin hastaya uygulandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu ameliyatta, diğer ameliyatların aksine hastanın kan dolaşımı bütünüyle durdurulmaktadır. 20-25 dakika süreyle ölmüş gibi tüm kan dolaşımı durdurularak, beyne giden şah damarlarının ameliyatı yapılmaktadır. Çok riskli ve komplike olan ameliyat sonrası, felç gibi sık görülen bir takım problemler yaşanmadan hastamız tamamen sağlıklı olarak taburcu edilecektir. Son derece sevindirici bir sonuç elde edildi."

Hasta Memiş Sarı da tarlasında sulama yaparken birden fenalaştığını aktardı.

Boynunda çok şiddetli bir ağrı hissettiğini dile getiren Sarı, şöyle konuştu:

"Gücüm çok azaldı ve birden kendimi yerde buldum. Aceleyle ağabeyimi arayıp rahatsızlandığımı, beni tarladan almasını istedim. Araçla giderken daha kötü oldum. Bunun üzerine beni hemen hastaneye götürdü. Daha önce başıma böyle bir şey gelmediği için durumun farkına varamadım. Fakat şimdi görüyorum ki büyük bir operasyon geçirmişim. Sağlığıma kavuştuğum için mutluyum."

Anahtar Kelimeler:

konya beyin ameliyati aort diseksiyonu

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1) aydin sinal (hekim)
24.05.2018 14:23:57
lütfen bu gibi haberleri yayinlarken önce bu isin uzmanlarina kontrol ettirp gerekli düzeltmeleri yaptirin .ne demek kalp beyin fonksiyonu durduruldu? hasta kalp akciger makinasinami baglanmis? yoksa ....baska bir sey aklima gelmiyor.merak ettim bilenler yazarsa sevinirim,sakin ha vucut sogutuldu diye yazmayin ,kizar,gücenirim
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