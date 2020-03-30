Apartmandakiler istemedi! Sağlık çalışanı sosyal medya hesabından isyan etti

EDİRNE - Dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına başta ülkemiz olmak üzere toplumun her kesminden ‘alkışlarla moral desteği’ verilirken, Edirne Devlet Hastanesi Acil Servis çalışanı ailesini korumak için bir arkadaşının evinde kalmasını engellemek için yurtdışında bulunan konut sahibinin aranmasına sosyal medya hesabından isyan etti.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde çalışan Yunus Ali Kaba, Korona Virüsü ile mücadelede aktif olarak görev alması nedeniyle ailesini korumak için yurtdışında yaşayan bir tanıdığından yardım istedi. Tedbir olarak sürekli hastalarla teması olduğu için eşi ve çocuklarını korumak için boş olan tanıdığından evinde kalıp kaymayacağını sordu. Yurtdışında bulunan tanıdığı da ailesini korumak isteyen sağlık çalışanının talebini kabul etti.

APARTMANDAKİLER ŞİKÂYET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da, destek verdiği ve Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Edirneliler de, balkonlar çıkarak sağlık çalışanlarına alkışlarla moral desteği verdi. Evine gitmek yerine tanıdığının evinde kalan Yunus Ali Kaba’nın apartmana geldiğini görenler telefonla daire sahibine ulaştılar. Sağlık çalışanın dairede kalmasını istemeyen apartmandakiler sahibinden Kaba’yı evden çıkarmasını istedi.

SOSYAL MEDYA HESABINAN DUYURDU

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde çalışan Yunus Ali Kaba, yurt dışında yaşayan tanıdığının kendisini araması üzerine durumdan haberler oldu. Bunun üzerine sosyal medya hesabından, “Edirne Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde çalışan sağlık çalışanıyım. Sevdiklerimi korumak için 7 gündür yurt dışında yaşayan bir dostumun evinde kalıyorum. Site sakinleri benden rahatsız olup, değerli dostumu arayarak evden çıkmamı istemişler. Onları dikkatle dinliyorum” şeklinde paylaşım yaptı.

YÜZLERCE YORUM GELDİ

Sağlık çalışanı Yunus Ali Kaba’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerine yüzlerce sosyal medya kullanıcı kısa sürede olaya tepki gösteren yorumlar yaptı. Apartmanın hangisi olduğunu soran kullanıcıların taleplerine Kaba yanıt vermedi. Kaba’nın hesabından yaptığı açıklama kısa sürece yüzlerce kez paylaşılarak binlerce beğeni aldı.

MOTİVASYON ÖNEMLİ

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde çalışan Yunus Ali Kaba, paylaşımının geniş kitleler tarafından apartmanda oturanlara yönelik tepkilere dönüşmesi üzerine kaldırarak, bu kez, “İlginiz için teşekkürler. Şehirlerin savunma hattı acillerde başlıyor. Burada moral, motivasyon çok önemli. Savunması kırılan ordular gibi olmayalım. Dağılırız. Site adını veremiyorum. Evini bana açan dostumu kırmaktan korkuyorum. Herkes bu dostumu örnek almalı. Dostça kalın.” şeklinde yeni bir paylaşım yaptı.